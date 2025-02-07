В Москве потребовали разобраться с нападением на челябинского врача

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления доложить о ходе проверки инцидента с нападением агрессивного мужчины на врача. Инцидент произошел 6 февраля в Челябинске, в больнице на улице Российской. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки. Она организована по статье 115 УК РФ», — уточнили в ведомстве.
Как сообщало URA.RU ранее, агрессивный мужчина избил врача в больнице на улице Российской. Медики немедленно нажали тревожную кнопку. Информация об этом появилась на официальной странице ЧОП «Варяг» в соцсети «ВКонтакте».
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