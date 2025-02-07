В Москве потребовали разобраться с нападением на челябинского врача

Глава СКР поручил доложить о проверке инцидента с нападением на медика
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Медики немедленно вызвали охранников Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления доложить о ходе проверки инцидента с нападением агрессивного мужчины на врача. Инцидент произошел 6 февраля в Челябинске, в больнице на улице Российской. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки. Она организована по статье 115 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало URA.RU ранее, агрессивный мужчина избил врача в больнице на улице Российской. Медики немедленно нажали тревожную кнопку. Информация об этом появилась на официальной странице ЧОП «Варяг» в соцсети «ВКонтакте».

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления доложить о ходе проверки инцидента с нападением агрессивного мужчины на врача. Инцидент произошел 6 февраля в Челябинске, в больнице на улице Российской. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки. Она организована по статье 115 УК РФ», — уточнили в ведомстве. Как сообщало URA.RU ранее, агрессивный мужчина избил врача в больнице на улице Российской. Медики немедленно нажали тревожную кнопку. Информация об этом появилась на официальной странице ЧОП «Варяг» в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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