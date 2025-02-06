Мужчина избил врача в больнице в Челябинске

Хулиган напал на медика в больнице по улице Российской (архивное фото)
В Челябинске агрессивный мужчина избил врача в больнице на улице Российской. Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП).
«Агрессивный хулиган 6 февраля избил врача в больнице на Российской улице. Медики немедленно нажали тревожную кнопку», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина не успел скрыться и попытался оказать сопротивление прибывшим сотрудникам охранного предприятия. Далее его передали сотрудникам полиции.
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