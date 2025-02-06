06 февраля 2025

Мужчина избил врача в больнице в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Хулиган напал на медика в больнице по улице Российской (архивное фото)
Хулиган напал на медика в больнице по улице Российской (архивное фото) Фото:

В Челябинске агрессивный мужчина избил врача в больнице на улице Российской. Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП). 

«Агрессивный хулиган 6 февраля избил врача в больнице на Российской улице. Медики немедленно нажали тревожную кнопку», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

Мужчина не успел скрыться и попытался оказать сопротивление прибывшим сотрудникам охранного предприятия. Далее его передали сотрудникам полиции. 

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В Челябинске агрессивный мужчина избил врача в больнице на улице Российской. Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП).  «Агрессивный хулиган 6 февраля избил врача в больнице на Российской улице. Медики немедленно нажали тревожную кнопку», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».  Мужчина не успел скрыться и попытался оказать сопротивление прибывшим сотрудникам охранного предприятия. Далее его передали сотрудникам полиции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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