В ЯНАО спрогнозировали штормовой ветер с порывами более 30 метров в секунду

В ЯНАО 8 февраля прогнозируется штормовой ветер. Его порывы будут достигать более 30 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по Ямалу.
«До конца дня 8 февраля с сохранением ночью 9 февраля, местами на территории ЯНАО ожидается опасное погодное явление. В Приуральском, Шурышкарском районах и по северу Надымского и Пуровского районов очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более, в прибрежных и предгорных районах 30 метров в секунду и более», — написано в telegram-канале ведомства.
Также ожидаются мокрый снег, метель и гололедно-изморозевые отложения. Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал жителей Ямала не рисковать, выезжая на автомобильные трассы в ближайшие дни из-за резко ухудшающейся погоды. Ожидается, что в округ надвигается метель и сильный ветер.
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