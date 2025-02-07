07 февраля 2025

В ЯНАО спрогнозировали штормовой ветер с порывами более 30 метров в секунду

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО порывы ветра превысят 30 метров в секунду
В ЯНАО порывы ветра превысят 30 метров в секунду Фото:

В ЯНАО 8 февраля прогнозируется штормовой ветер. Его порывы будут достигать более 30 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по Ямалу.

«До конца дня 8 февраля с сохранением ночью 9 февраля, местами на территории ЯНАО ожидается опасное погодное явление. В Приуральском, Шурышкарском районах и по северу Надымского и Пуровского районов очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более, в прибрежных и предгорных районах 30 метров в секунду и более», — написано в telegram-канале ведомства.

Также ожидаются мокрый снег, метель и гололедно-изморозевые отложения. Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал жителей Ямала не рисковать, выезжая на автомобильные трассы в ближайшие дни из-за резко ухудшающейся погоды. Ожидается, что в округ надвигается метель и сильный ветер.

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В ЯНАО 8 февраля прогнозируется штормовой ветер. Его порывы будут достигать более 30 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по Ямалу. «До конца дня 8 февраля с сохранением ночью 9 февраля, местами на территории ЯНАО ожидается опасное погодное явление. В Приуральском, Шурышкарском районах и по северу Надымского и Пуровского районов очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более, в прибрежных и предгорных районах 30 метров в секунду и более», — написано в telegram-канале ведомства. Также ожидаются мокрый снег, метель и гололедно-изморозевые отложения. Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал жителей Ямала не рисковать, выезжая на автомобильные трассы в ближайшие дни из-за резко ухудшающейся погоды. Ожидается, что в округ надвигается метель и сильный ветер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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