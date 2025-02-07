Бренд из Екатеринбурга столкнулся с негодованием из-за коллекции для Рамадана. Скрин

08 февраля 2025 в 01:13 Размер текста - 17 +

Покупатели снизили гнев в комментариях после заявления бренда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Бренд одежды 12Storeez (основанный в Екатеринбурге) вызвал недовольство у покупателей, преимущественно мусульман из РФ, выпустив коллекцию в честь Рамадана и решив продавать ее только в Дубае (ОАЭ), Казахстане и Узбекистане. Компании пришлось объясниться и пообещать продажу серии одежды и в России. «Storeez of Ramadan — это первая коллекция 12Storeez, созданная как дань уважения культурным традициям тех стран, где открыли свои двери новые магазины. Это закрытые силуэты, приятные к коже материалы и природные оттенки: от теплых песочных до более насыщенных земляных. Все цвета созвучны краскам пустыни Аль-Вади, где проходила съемка капсулы. Коллекция эксклюзивно представлена в наших магазинах в Дубае, Казахстане и Узбекистане, а также ее можно заказать на международном сайте», — сообщил бренд в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Россияне, среди которых большинство мусульмане, написали сотни гневных комментариев. В сообщениях говорилось о невежестве, ожидании извинений и «дани уважения», которую магазин должен был проявить прежде всего к российским мусульманам. Некоторые пользователи разочарованно сообщили, что больше не будут покупать продукцию 12Storeez. Вскоре после этого бренд выпустил обновление к тексту поста и выложил еще один. В обновлении говорилось: «Мы видим, какой интерес она вызывает. Заказать эти изделия в России можно на сайте». Причину они объяснили в следующей публикации, начав ее словами «мы понимаем тех, кто рассердился», в которой написали, что одежда из-за особенностей климата в зарубежные магазины поступает меньше половины коллекции. «Мы планировали, что капсула поступит только в международные магазины», — заключил 12Storeez. Это сбавило недовольство аудитории, под последним постом появились десятки комментариев с сердечками. Но часть пользователей ответила, что бренд переобулся, и им уже не нужны извинения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бренд одежды 12Storeez (основанный в Екатеринбурге) вызвал недовольство у покупателей, преимущественно мусульман из РФ, выпустив коллекцию в честь Рамадана и решив продавать ее только в Дубае (ОАЭ), Казахстане и Узбекистане. Компании пришлось объясниться и пообещать продажу серии одежды и в России. «Storeez of Ramadan — это первая коллекция 12Storeez, созданная как дань уважения культурным традициям тех стран, где открыли свои двери новые магазины. Это закрытые силуэты, приятные к коже материалы и природные оттенки: от теплых песочных до более насыщенных земляных. Все цвета созвучны краскам пустыни Аль-Вади, где проходила съемка капсулы. Коллекция эксклюзивно представлена в наших магазинах в Дубае, Казахстане и Узбекистане, а также ее можно заказать на международном сайте», — сообщил бренд в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Россияне, среди которых большинство мусульмане, написали сотни гневных комментариев. В сообщениях говорилось о невежестве, ожидании извинений и «дани уважения», которую магазин должен был проявить прежде всего к российским мусульманам. Некоторые пользователи разочарованно сообщили, что больше не будут покупать продукцию 12Storeez. Вскоре после этого бренд выпустил обновление к тексту поста и выложил еще один. В обновлении говорилось: «Мы видим, какой интерес она вызывает. Заказать эти изделия в России можно на сайте». Причину они объяснили в следующей публикации, начав ее словами «мы понимаем тех, кто рассердился», в которой написали, что одежда из-за особенностей климата в зарубежные магазины поступает меньше половины коллекции. «Мы планировали, что капсула поступит только в международные магазины», — заключил 12Storeez. Это сбавило недовольство аудитории, под последним постом появились десятки комментариев с сердечками. Но часть пользователей ответила, что бренд переобулся, и им уже не нужны извинения.