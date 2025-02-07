07 февраля 2025

Пятнистая милота: снежные барсы стали героями фотосессии. Фото

Пермяков приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Пермский барс»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежные барсы общаются друг с другом звуками и мимикой
Снежные барсы общаются друг с другом звуками и мимикой Фото:

В Пермском зоопарке состоялась профессиональная фотосессия семейства снежных барсов. Она стала основой для набора уникальных обоев для экранов смартфонов. Снимками ибисов в своем telegram-канале поделился опекун зверей — Пермский регион обслуживания Свердловской железной дороги — филиал ОАО РЖД. 

«Красоту этих удивительных животных теперь могут оценить все желающие. Барсы прекрасно общаются между собой с помощью звуков и мимики. Их хвосты служат и для баланса при лазании по скалам, и для сигналов друг к другу. Если вы хотите увидеть больше фото с барсами и узнать о них больше, есть отличная возможность — посетить Пермский зоопарк, понаблюдать за завораживающими ирбисами и присоединиться к любительскому фотоконкурсу „Пермский барс“, — рассказали в учреждении. 

Уточняется, что конкурс проходит в следующих номинациях: «Лучший портрет пермского барса», «Семейное фото барсов», «Барсы в движении», «Улыбка природы» (забавное фото). Лучшие напечатают и разместят в салоне электропоездов «Финист», курсирующих по кольцевому маршруту в Перми.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что два котенка у пары снежных барсов Аксу и Снежека родились летом 2024 года, первый раз с 2019 года. Это уникальное событие для России, так как популяция снежных барсов в России не превышает 70–90 особей. После рождения Кунгура и Юнгура их взяли под опеку сотрудники РЖД.

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В Пермском зоопарке состоялась профессиональная фотосессия семейства снежных барсов. Она стала основой для набора уникальных обоев для экранов смартфонов. Снимками ибисов в своем telegram-канале поделился опекун зверей — Пермский регион обслуживания Свердловской железной дороги — филиал ОАО РЖД.  «Красоту этих удивительных животных теперь могут оценить все желающие. Барсы прекрасно общаются между собой с помощью звуков и мимики. Их хвосты служат и для баланса при лазании по скалам, и для сигналов друг к другу. Если вы хотите увидеть больше фото с барсами и узнать о них больше, есть отличная возможность — посетить Пермский зоопарк, понаблюдать за завораживающими ирбисами и присоединиться к любительскому фотоконкурсу „Пермский барс“, — рассказали в учреждении.  Уточняется, что конкурс проходит в следующих номинациях: «Лучший портрет пермского барса», «Семейное фото барсов», «Барсы в движении», «Улыбка природы» (забавное фото). Лучшие напечатают и разместят в салоне электропоездов «Финист», курсирующих по кольцевому маршруту в Перми. Ранее URA.RU рассказывало о том, что два котенка у пары снежных барсов Аксу и Снежека родились летом 2024 года, первый раз с 2019 года. Это уникальное событие для России, так как популяция снежных барсов в России не превышает 70–90 особей. После рождения Кунгура и Юнгура их взяли под опеку сотрудники РЖД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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