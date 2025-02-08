В перечень опорных пунктов России вошли 19 городов «тюменской матрешки»

В список опорных населенных пунктов вошли 12 городов ХМАО, 4 города ЯНАО и 3 города Тюменской области. Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги.
«В рамках реализации федерального проекта „Развитие инфраструктуры в населённых пунктах“ нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, который стартовал в этом году, планируется системное улучшение качества среды для жизни в опорных населённых пунктах… В них вошли.. 3 — Тюменская область, 12 — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 4 — Ямало-Ненецкий автономный округ», — написано на сайте.
Благодаря нацпроекту, в опорных населенных пунктах России качество жизни должно вырасти на 30% к 2030 году, в сравнении с 2019 годом. Итоги будут оцениваться по 15 пунктам — качество дорог и коммунальных услуг, количество авариек, состояние школ, больниц, театров и автобусов, проведение газификации и другое. Всего в перечень опорных пунктов вошли 2160 муниципальных образований страны.
По поручению президента страны Владимира Путина были разработаны мастер-планы опорных арктических городов округа — Нового Уренгоя, Ноябрьска и агломерации Салехард-Лабытнанги. Подготовленные документы определяют развитие территорий на многие годы вперед.
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