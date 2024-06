Зачем Канье Уэст приехал в Москву, и как он связан со скандальным российским дизайнером Гошей Рубчинским

Рэпер Канье Уэст приехал в Россию на юбилей к дизайнеру Гоше Рубчинскому

30 июня 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Американский рэпер сотрудничает с российским дизайнером одежды Фото: Charles Sykes/AP/TASS Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву. Об этом первой сообщила продюсер Яна Рудковская и выразила надежду, что он выступит в «Лужниках». Однако позже стало известно, что музыкант прилетел на день рождение креативного директора своего бренда одежды, российского дизайнера Гоши Рубчинского, которому исполнилось 40 лет. Подробнее о том, кто такой Канье Уэст, а также о причинах его визита — в материале URA.RU. Как сообщила журналистка Ксения Собчак, она лично говорила с Рубчинским и тот передал, что визит Канье — частный, однако рэпер рассмотрит площадки для будущих концертов. Но самого выступления в эти дни не будет. По ее словам, Уэст и Рубчинский отмечали юбилей в ресторане русской кухни «Белуга» напротив Кремля. Также американский музыкант погулял по вечерней Москве и познакомился с семьей российского дизайнера. Кто такой Канье Уэст Канье Уэст — популярный американский певец, рэпер, автор песен, продюсер, бизнесмен, модельер. Он был в браке с американской звездой реалити-шоу, актрисой Ким Кардашьян, баллотировался в президенты США, его музыкальные произведения и линейки одежды известны по всему миру. Уэст родился в 1977 году в семье интеллигентов: его отец был одним из первых фотожурналистов-афроамериканцев, а мать была профессором в университете. Когда мальчику было три года, его родители развелись, и Канье вместе с мамой много переезжал: из Атланты в Чикаго, из Чикаго в Нанкин, Китай (здесь Канье пришлось в кратчайшие сроки выучить китайский язык, чтобы продолжать обучение). Затем из Китая они вернулись в США. Канье рос отличником, всегда получал хорошие отметки. После школы он получил грант на обучение в Американской академии искусств, но не на факультет музыки, о котором мечтал, а на факультет изобразительных искусств. Проучился Канье недолго и в 20 лет оставил вуз, чтобы сосредоточиться на музыкальной карьере. Музыкальная карьера Канье Уэста Первое стихотворение Уэст написал в пять лет, в восемь увлекся музыкой и живописью. На своем первом компьютере Amiga, подаренном матерью, он начал писать музыку в программе для создания собственных мелодий. В 13 лет Уэст уже записал первый трек: Green Eggs and Ham. Путь в шоу-бизнес Уэст начал с написания музыки для Бейонсе, Джанет Джексон и других исполнителей, семплы Уэста покупали в звукозаписывающих студиях. Однако как автора и исполнителя песен его не воспринимали: не может быть рэпером тот, кто вырос в интеллигентной семье, а не «на улице». Канье начал заниматься музыкой с ранних лет Фото: Julio Cortez/AP/TASS И только после аварии (Канье сбила машина, он получил множественные травмы, перенес операцию на челюсти) Уэст, еще не до конца оправившийся от травм, записал альбом The College Dropout, который сразу принес ему успех. Стиль Уэста стали копировать, композиции Slow Jamz и Jesus Walks стали визитными карточками певца. Его второй альбом Late Registration принес Уэсту премию «Грэмми». Записанный позже трек Heartless считается самым продаваемым синглом в мире. Музыкант продолжал писать хиты и альбомы, сотрудничал с Lil Pump’ом и другими музыкантами. А в феврале 2022 года он отказался от сотрудничества с потоковыми платформами, и это была революция в мире музыки. Теперь музыку Уэста фанаты могли слушать через Steam Player, своеобразный музыкальный плеер, разработанный самим Канье Уэстом. Канье Уэст — бизнес и мода Свой путь в индустрии моды Уэст начал с разработки бренда одежды — Pastelle, так и нереализованного. Затем он дебютировал с линейкой одежды Dw by Kanye West на Неделе моды в Париже в 2011 году. В рамках коллабораций с Bape, Nike и Adidas Уэст создавал собственные линейки обуви. А в 2015 году Канье основал собственный бренд одежды — Yeezy, существующий до сих пор. За почти десять сезонов Канье представил множество разнообразных образов и стилей одежды. А в декабре 2023 года Уэст объявил о сотрудничестве с Гошей Рубчинским. Известный российский дизайнер стал новым креативным директором бренда Yeezy. Многие линейки одежды Канье были встречены фанатами с восторгом Фото: Michael Wyke/AP/TASS Дружба с Рубчинским Гоша Рубчинский — известный во всем мире российский дизайнер. Начинал он с сотрудничества с режиссерами Кириллом Серебренниковым и Романом Прыгуновым, создавал стиль для героев их фильмов. Затем он выпустил собственную линейку одежды «Империя зла», посвященную эстетике свободы и агрессии 90-х. А участие Рубчинского в Лондонской неделе моды в 2016-м принесло ему мировую известность и популяризировало на Западе постсоветскую эстетику и надписи на кириллице. Одежду с надписями «Спаси и сохрани» и «Русский ренессанс» российского дизайнера носили Канье Уэст, Джастин Бибер, Райан Гослинг, Ким Кардашьян, Асап Рокки, Кендалл Дженнер и многие другие. Последовали коллаборации Рубчинского с Adidas, Fila, Burberry, Diesel, Reebok и Kappa. Информация о сотрудничестве Канье Уэста и Гоши Рубчинского появилась еще в 2016 году. Тогда американский модный журнал Vogue окрестил российского дизайнера «самым радикальным в Москве» и «доморощенным ренегатом». В 2022 году Adidas разорвал сотрудничество с Канье из-за его расистских и антисемитских высказываний. После этого Канье стал активнее развивать сотрудничество с Рубчинским, в 2023-ем поставив российского дизайнера на должность креативного дизайнера собственного бренда. Другие факты о Канье Уэсте Помимо карьеры в мире музыки и моды, Канье известен и другим. В 2018 Уэст начал активно участвовать в политической жизни США. Он поддерживал экс-президент страны Дональд Трампа, встречался с ним для обсуждения внутриполитических американских проблем. А в 2020 Канье подал заявку на участие в президентских выборах, и ее одобрили. После смерти матери (в 2007) рэпер впал в тяжелую депрессию и стал регулярно попадать в скандальные истории. Он проявлял бурные эмоции в интервью и шоу, срывал премии и во всеуслышание называл себя «богом», «величайшей рок-звездой», более значимой, чем Апостол Павел и Пабло Эскобар. В 2018 Уэст признался, что в 2016 у него диагностировали биполярное расстройство личности. В этом же году Канье Уэст изменил имя на «Йе». Это стало его официальным именем (вероятно, выбор имени связан с названием бренда одежды Канье Yeezy.

