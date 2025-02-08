Shot: взрывы прогремели в Краснодарском крае. Видео

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В Славянске-на-Кубани прогремели взрывы, в небе над городом видны вспышки
В Славянске-на-Кубани прогремели взрывы, в небе над городом видны вспышки Фото:

Пять взрывов прогремело в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

«Несколько взрывов <...> прогремели над Славянском-на-Кубани Краснодарского края», — написали в telegram-канале Shot со ссылкой на местных жителей. По их словам, около трех часов раздались пять взрывов, а в небе были видны яркие вспышки. 

Отмечается, что взрывы были слышны в населенных пунктах, расположенных за многие километры от города. На некоторых улицах в Славянске-на-Кубани отключилось электричество, добавили в канале. К местам взрывов приехали экстренные службы.

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Пять взрывов прогремело в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на очевидцев. «Несколько взрывов <...> прогремели над Славянском-на-Кубани Краснодарского края», — написали в telegram-канале Shot со ссылкой на местных жителей. По их словам, около трех часов раздались пять взрывов, а в небе были видны яркие вспышки.  Отмечается, что взрывы были слышны в населенных пунктах, расположенных за многие километры от города. На некоторых улицах в Славянске-на-Кубани отключилось электричество, добавили в канале. К местам взрывов приехали экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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