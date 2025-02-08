ВСУ массово атаковали Россию 8 февраля: что известно о войне дронов

Над территорией РФ за ночь сбиты 36 украинских дронов
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Дроны ВСУ атаковали четыре региона России
Дроны ВСУ атаковали четыре региона России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО сбили 36 беспилотников над территориями РФ. 18 из них пытались ударить по Ростовской области, 11 — по Волгоградской, пять — по Белгородской, еще два — по Краснодарскому краю. В частности, БПЛА Украины атаковали нефтеперегонную станцию под Волгоградом и жилые дома в Ростове-на-Дону. О том, в какие объекты пытались ударить украинские дроны — в материале URA.RU.

Легенда
Легенда
Фото:

Ростовская область

Системы ПВО и РЭБ сбили и подавили 18 беспилотников ВСУ. Из-за падения подавленных дронов или их обломков пострадали несколько жилых домов и стоявшие рядом с ними автомобили в Ростове-на-Дону. В одном здании повреждена газовая труба.

Из одного из домов эвакуировали 68 человек. К месту происшествия прибыли автобусы для обогрева эвакуированных. Пункт временного размещения и питания подготовлен в лицее №20.

«В Первомайском районе Ростова получило повреждения остекление в нескольких 5-этажных домах — по улице Вильнюсская, дом 4, 6, 7, улице 1-й Конной Армии дом 16, 18, улице В. Пановой, 37», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. На месте работают экстренные службы. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

Известно, что одной из целей ВСУ была нефтеперекачивающая станция в пригороде Чертково. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Были повреждены административно-бытовые здания, оттуда эвакуировали шесть работников.

Волгоградская область

Средства ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Всего над регионом было сбито 11 беспилотников.

«Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе», — сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Отмечается, что экстренные службы прибыли на место. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет.

Краснодарский край

Несколько взрывов прогремели в городе Славянск-на-Кубани. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, около трех часов раздались громкие звуки, в небе были видны вспышки.

Эти взрывы были слышны в населенных пунктах, расположенных за многие километры от города. На некоторых улицах в Славянске-на-Кубани отключилось электричество. К местам взрывов приехали экстренные службы.

Белгородская область

Над регионом сбито пять украинских БПЛА. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

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Средства ПВО сбили 36 беспилотников над территориями РФ. 18 из них пытались ударить по Ростовской области, 11 — по Волгоградской, пять — по Белгородской, еще два — по Краснодарскому краю. В частности, БПЛА Украины атаковали нефтеперегонную станцию под Волгоградом и жилые дома в Ростове-на-Дону. О том, в какие объекты пытались ударить украинские дроны — в материале URA.RU. Ростовская область Системы ПВО и РЭБ сбили и подавили 18 беспилотников ВСУ. Из-за падения подавленных дронов или их обломков пострадали несколько жилых домов и стоявшие рядом с ними автомобили в Ростове-на-Дону. В одном здании повреждена газовая труба. Из одного из домов эвакуировали 68 человек. К месту происшествия прибыли автобусы для обогрева эвакуированных. Пункт временного размещения и питания подготовлен в лицее №20. Известно, что одной из целей ВСУ была нефтеперекачивающая станция в пригороде Чертково. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Были повреждены административно-бытовые здания, оттуда эвакуировали шесть работников. Волгоградская область Средства ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Всего над регионом было сбито 11 беспилотников. Краснодарский край Несколько взрывов прогремели в городе Славянск-на-Кубани. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, около трех часов раздались громкие звуки, в небе были видны вспышки. Эти взрывы были слышны в населенных пунктах, расположенных за многие километры от города. На некоторых улицах в Славянске-на-Кубани отключилось электричество. К местам взрывов приехали экстренные службы. Белгородская область Над регионом сбито пять украинских БПЛА. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
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