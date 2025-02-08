ВСУ стянули десятки тысяч солдат к Торецку и не смогли удержать город: карта СВО 8 февраля

Российская армия освободила город Дзержинск (украинское название — Торецк, ДНР), ради обороны которого ВСУ стянули почти 40 тысяч военнослужащих в данный регион. Несмотря на это, в результате пятимесячных боев за населенный пункт, один из ключевых на данном участке фронта, был освобожден российскими военнослужащими. Они также имеют успехи и в Харьковской области, где ВСУ теряют способность контратаковать у Купянска. Ход боев и новости с фронта спецоперации РФ на Украине — в материале URA.RU.
Донецкая область
ВС РФ освободили Дзержинск. В боях, продлившихся пять месяцев, ВСУ потеряли 26 тысяч военнослужащих. Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника.
ВСУ стянули внушительные силы в количестве восьми бригад для удержания города Дзержинска и других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию. Восемь бригад — это 50 батальонов, что составляет более 40 тысяч украинских бойцов. Среди стянутых к городу войск были и подразделения иностранных наемников.
Российская армия взяла контроль над поселком Дружба. Данный населенный пункт находится на северо-востоке от Дзержинска.
Харьковская область
ВСУ увеличили географию атак дронами и артиллерией в регионе. Они начали бить по мирным жителям освобожденной части области в тыловых районах. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.
Командование ВСУ отозвало из Купянска часть подразделений и теперь украинским войскам не хватает сил и средств для контратак в регионе. Об этом агентству сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Он также отметил, что ВС РФ вошли в село Фиголевка. Линия обороны противника у Новомлынска прорвана.
Зеленский заявил о контрактах в ВСУ
На Украине скоро могут появиться контракты на военную службу для граждан т 18 до 24 лет. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольная служба.
"Боевые бригады, опытные, совместно с Министерством обороны работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это специальный контракт. Будет много льгот, также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни", — рассказал Зеленский в беседе с Reuters.
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