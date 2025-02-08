HIMARS и 93 беспилотника атаковали территории РФ за сутки

Российские ПВО сбили HIMARS над регионами РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО сбили американскую ракету HIMARS и 93 дрона ВСУ над российскими территориями за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские силы ПВО за сутки сбили реактивный снаряд HIMARS и 93 беспилотника самолетного типа», — отметили в Минобороны России. Ранее было известно о 36 украинских дронах, сбитых за ночь на 8 февраля.
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