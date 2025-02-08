HIMARS и 93 беспилотника атаковали территории РФ за сутки

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Российские ПВО сбили HIMARS над регионами РФ
Российские ПВО сбили HIMARS над регионами РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО сбили американскую ракету HIMARS и 93 дрона ВСУ над российскими территориями за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские силы ПВО за сутки сбили реактивный снаряд HIMARS и 93 беспилотника самолетного типа», — отметили в Минобороны России. Ранее было известно о 36 украинских дронах, сбитых за ночь на 8 февраля.

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Средства ПВО сбили американскую ракету HIMARS и 93 дрона ВСУ над российскими территориями за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские силы ПВО за сутки сбили реактивный снаряд HIMARS и 93 беспилотника самолетного типа», — отметили в Минобороны России. Ранее было известно о 36 украинских дронах, сбитых за ночь на 8 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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