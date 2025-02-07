07 февраля 2025

В Челябинске за неделю снесли 38 ларьков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске сносят незаконно установленные объекты торговли (архивное фото)
В Челябинске сносят незаконно установленные объекты торговли (архивное фото) Фото:

В Челябинске продолжают сносить незаконные ларьки и павильоны. За первую неделю февраля сотрудники учреждения «Городская среда» убрали 38 объектов, сообщили в мэрии Челябинска.

«С начала февраля с улиц города демонтированы 38 незаконных объектов. Плановая работа ведется по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина», — говорится в официальном telegram-канале администрации города.

Работы проводят совместно с прокуратурой и полицией. В приоритетном порядке ликвидируют объекты, расположенные без разрешительных документов. Также под снос попали ларьки и павильоны в тех местах, где они размещены массово.

По адресу проспект Победы, 394 демонтировали 17 объектов, еще два уберут в ближайшее время. На Комсомольском проспекте, 78а снесли девять киосков и павильонов.

Киоски убирают с муниципальной земли
Киоски убирают с муниципальной земли
Фото:

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В Челябинске продолжают сносить незаконные ларьки и павильоны. За первую неделю февраля сотрудники учреждения «Городская среда» убрали 38 объектов, сообщили в мэрии Челябинска. «С начала февраля с улиц города демонтированы 38 незаконных объектов. Плановая работа ведется по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина», — говорится в официальном telegram-канале администрации города. Работы проводят совместно с прокуратурой и полицией. В приоритетном порядке ликвидируют объекты, расположенные без разрешительных документов. Также под снос попали ларьки и павильоны в тех местах, где они размещены массово. По адресу проспект Победы, 394 демонтировали 17 объектов, еще два уберут в ближайшее время. На Комсомольском проспекте, 78а снесли девять киосков и павильонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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