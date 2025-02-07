В Челябинске продолжают сносить незаконные ларьки и павильоны. За первую неделю февраля сотрудники учреждения «Городская среда» убрали 38 объектов, сообщили в мэрии Челябинска.
«С начала февраля с улиц города демонтированы 38 незаконных объектов. Плановая работа ведется по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина», — говорится в официальном telegram-канале администрации города.
Работы проводят совместно с прокуратурой и полицией. В приоритетном порядке ликвидируют объекты, расположенные без разрешительных документов. Также под снос попали ларьки и павильоны в тех местах, где они размещены массово.
По адресу проспект Победы, 394 демонтировали 17 объектов, еще два уберут в ближайшее время. На Комсомольском проспекте, 78а снесли девять киосков и павильонов.
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