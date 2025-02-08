Правительству США не удастся заработать на золотых месторождениях на Украине. Как отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, затраты на добычу не окупятся.
«Золото пытались добывать в Закарпатье... Однако потом посчитали огромнейшие затраты на строительство такой шахты... В результате месторождение было закрыто — овчинка выделки не стоит», — сказал Азаров. Его слова передает aif.ru.
Экс-премьер также подчеркнул, что в советские времена активно велись работы по разведке месторождений на территории Украины. Однако эти действия полностью прекратились после государственного переворота в 2014 году, добавил Азаров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует начать добычу редкоземельных металлы на Украине. Предложение обосновывалось компенсацией затрат на военную поддержку Киева. Об этом писал «Царьград».
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