Действующий украинский лидер Владимир Зеленский обманул США, предлагая продать им право на добычу редкоземельных металлов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, украинский лидер не обладает разведданными о месторождениях.
«Зеленский пытается продать президенту США Дональду Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет», — сказал Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
При этом Рогов подчеркнул, что уже значительная часть редкоземельных ископаемых находится на территории, которая находится под контролем РФ. Среди металлов, представляющих ценность больше всего Рогов выделил литий, титан и стронций.
Ранее Киев выразил готовность о передаче редкоземельных металлов в распоряжение Соединенным Штатам. Владимир Джаралл, крымский политический эксперт, считает, что это свидетельствует об уязвимой позиции Украины в отношениях с Вашингтоном. Об этом писал «Ридус».
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