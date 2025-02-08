В Санкт-Петербурге мигрантам-борцам выдали повестки в военкомат

В Санкт-Петербурге в рамках профилактического рейда в бойцовском клубе полиция выявила 12 мигрантов из ближнего зарубежья, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Им вручили повестки в военкомат, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
«Было выявлено 12 уроженцев ближнего зарубежья, в недавнем прошлом получивших российское гражданство, но забывших об обязанности постановки на воинский учет. Им вручены соответствующие повестки для визита в военкомат», — заявили в региональном главке МВД. Информацию передает РИА «Новости».
Рейд был проведен в бойцовском клубе, расположенном в торгово-развлекательном комплексе на улице Бухарестской. В ходе проверки было опрошено около 50 посетителей клуба, половина из которых оказались иностранными гражданами. Кроме того, отмечается, что шестеро выходцев из Средней Азии были доставлены в полицейский участок из-за нарушений миграционного законодательства. В их отношении составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, касающейся нарушения иностранными гражданами правил въезда или пребывания в РФ.
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