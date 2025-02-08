В Санкт-Петербурге мигрантам-борцам выдали повестки в военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мигрантам в Петербурге, которые не встали на воинский учет, вручили повестки в военкомат
Мигрантам в Петербурге, которые не встали на воинский учет, вручили повестки в военкомат Фото:

В Санкт-Петербурге в рамках профилактического рейда в бойцовском клубе полиция выявила 12 мигрантов из ближнего зарубежья, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Им вручили повестки в военкомат, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

«Было выявлено 12 уроженцев ближнего зарубежья, в недавнем прошлом получивших российское гражданство, но забывших об обязанности постановки на воинский учет. Им вручены соответствующие повестки для визита в военкомат», — заявили в региональном главке МВД. Информацию передает РИА «Новости». 

Рейд был проведен в бойцовском клубе, расположенном в торгово-развлекательном комплексе на улице Бухарестской. В ходе проверки было опрошено около 50 посетителей клуба, половина из которых оказались иностранными гражданами. Кроме того, отмечается, что шестеро выходцев из Средней Азии были доставлены в полицейский участок из-за нарушений миграционного законодательства. В их отношении составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, касающейся нарушения иностранными гражданами правил въезда или пребывания в РФ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге в рамках профилактического рейда в бойцовском клубе полиция выявила 12 мигрантов из ближнего зарубежья, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Им вручили повестки в военкомат, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. «Было выявлено 12 уроженцев ближнего зарубежья, в недавнем прошлом получивших российское гражданство, но забывших об обязанности постановки на воинский учет. Им вручены соответствующие повестки для визита в военкомат», — заявили в региональном главке МВД. Информацию передает РИА «Новости».  Рейд был проведен в бойцовском клубе, расположенном в торгово-развлекательном комплексе на улице Бухарестской. В ходе проверки было опрошено около 50 посетителей клуба, половина из которых оказались иностранными гражданами. Кроме того, отмечается, что шестеро выходцев из Средней Азии были доставлены в полицейский участок из-за нарушений миграционного законодательства. В их отношении составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, касающейся нарушения иностранными гражданами правил въезда или пребывания в РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...