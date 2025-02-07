07 февраля 2025

В Екатеринбурге на каратиста, избившего фельдшера, завели дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшер скорой помощи получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.
Фельдшер скорой помощи получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки. Фото:

В Екатеринбурге на 20-летнего парня, который пьяный напал и избил медика скорой помощи, и его 34-летнего друга заведено административное дело. Собранные материалы передадут в следственные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела, поделился с URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«В отношении них полицией заведено административное делопроизводство по факту совершенного хулиганства. Собранные по данному факту материалы готовятся к передаче в следственные органы для решения вопроса о возбуждении еще и уголовного дела», — сообщил Горелых.

Подозреваемый в нападении из Березовского, а его друг из Екатеринбурга. Оба ранее не были судимы.

ЧП произошло в ночь на 8 февраля. Подозреваемый (как выяснилось, он каратист) и его друг пьяные лежали на улице Циолковского. Прохожая вызвала скорую, и 20-летний вместо того, чтобы принять помощь, избил фельдшера. У него закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки.

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В Екатеринбурге на 20-летнего парня, который пьяный напал и избил медика скорой помощи, и его 34-летнего друга заведено административное дело. Собранные материалы передадут в следственные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела, поделился с URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «В отношении них полицией заведено административное делопроизводство по факту совершенного хулиганства. Собранные по данному факту материалы готовятся к передаче в следственные органы для решения вопроса о возбуждении еще и уголовного дела», — сообщил Горелых. Подозреваемый в нападении из Березовского, а его друг из Екатеринбурга. Оба ранее не были судимы. ЧП произошло в ночь на 8 февраля. Подозреваемый (как выяснилось, он каратист) и его друг пьяные лежали на улице Циолковского. Прохожая вызвала скорую, и 20-летний вместо того, чтобы принять помощь, избил фельдшера. У него закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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