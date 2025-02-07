В Екатеринбурге на каратиста, избившего фельдшера, завели дело

В Екатеринбурге на 20-летнего парня, который пьяный напал и избил медика скорой помощи, и его 34-летнего друга заведено административное дело. Собранные материалы передадут в следственные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела, поделился с URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«В отношении них полицией заведено административное делопроизводство по факту совершенного хулиганства. Собранные по данному факту материалы готовятся к передаче в следственные органы для решения вопроса о возбуждении еще и уголовного дела», — сообщил Горелых.
Подозреваемый в нападении из Березовского, а его друг из Екатеринбурга. Оба ранее не были судимы.
ЧП произошло в ночь на 8 февраля. Подозреваемый (как выяснилось, он каратист) и его друг пьяные лежали на улице Циолковского. Прохожая вызвала скорую, и 20-летний вместо того, чтобы принять помощь, избил фельдшера. У него закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки.
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