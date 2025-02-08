Россия отказалась платить взнос ООН

Правительство России распорядилось не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕАЭК) ООН за 2024 год. Соответствующее решение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на официальном портале правовой информации.
«Принять предложение МИД, согласованное с Минфином, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год», — следует из документа. Министерство внутренних дел страны должно уведомить Секретариат ООН о принятом решении.
Россия не выплачивала взнос в ЕЭК за 2022 и 2023 годы. Возобновить добровольные взносы страна готова после того, как площадка вернется к конструктивному диалогу, ранее сообщали в МИД.
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