Россия отказалась платить взнос ООН

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Россия не заплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год
Россия не заплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год Фото:

Правительство России распорядилось не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕАЭК) ООН за 2024 год. Соответствующее решение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИД, согласованное с Минфином, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год», — следует из документа. Министерство внутренних дел страны должно уведомить Секретариат ООН о принятом решении.

Россия не выплачивала взнос в ЕЭК за 2022 и 2023 годы. Возобновить добровольные взносы страна готова после того, как площадка вернется к конструктивному диалогу, ранее сообщали в МИД. 

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Правительство России распорядилось не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕАЭК) ООН за 2024 год. Соответствующее решение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на официальном портале правовой информации. «Принять предложение МИД, согласованное с Минфином, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год», — следует из документа. Министерство внутренних дел страны должно уведомить Секретариат ООН о принятом решении. Россия не выплачивала взнос в ЕЭК за 2022 и 2023 годы. Возобновить добровольные взносы страна готова после того, как площадка вернется к конструктивному диалогу, ранее сообщали в МИД. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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