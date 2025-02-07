07 февраля 2025

В Екатеринбурге у забора нашли труп, приехала полиция. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицию с трупом на месте происшествия застал очевидец
Полицию с трупом на месте происшествия застал очевидец Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга нашли труп у забора возле дома по ул. Чкалова 242. На место прибыла полиция, сообщили очевидцы в соцсетях.

«У дома на Чкалова, 242 обнаружили тело у забора. Приехала машина с полицейскими», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

По словам очевидцев, 18-летний лежал под окнами дома. Местные жители считают, что он связался с компанией, которая употребляла наркотики. Эта компания купила недавно квартиру в этом доме. Сотрудники полиции опрашивают соседей.

Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Свердловской области и городское УМВД за комментариями. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом районе Екатеринбурга нашли труп у забора возле дома по ул. Чкалова 242. На место прибыла полиция, сообщили очевидцы в соцсетях. «У дома на Чкалова, 242 обнаружили тело у забора. Приехала машина с полицейскими», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам очевидцев, 18-летний лежал под окнами дома. Местные жители считают, что он связался с компанией, которая употребляла наркотики. Эта компания купила недавно квартиру в этом доме. Сотрудники полиции опрашивают соседей. Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Свердловской области и городское УМВД за комментариями. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...