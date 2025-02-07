В Академическом районе Екатеринбурга нашли труп у забора возле дома по ул. Чкалова 242. На место прибыла полиция, сообщили очевидцы в соцсетях.
«У дома на Чкалова, 242 обнаружили тело у забора. Приехала машина с полицейскими», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
По словам очевидцев, 18-летний лежал под окнами дома. Местные жители считают, что он связался с компанией, которая употребляла наркотики. Эта компания купила недавно квартиру в этом доме. Сотрудники полиции опрашивают соседей.
Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Свердловской области и городское УМВД за комментариями. Ответ ожидается.
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