Какие праздники отмечают 9 февраля, что нельзя делать в этот день

В православных храмах 9 февраля вспоминают о святителе Иоанне Златоусте — одном из трех Вселенских святителей. А в народе отмечают сразу несколько других праздников: от профессиональных до шутливых и несерьезных. О том, какие события отмечают 9 февраля 2025 года — в материале URA.RU.
Православные праздники 9 февраля 2025
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
В храмах 9 февраля вспоминают Иоанна Златоуста. Архиепископ Константинопольский почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей. Святого вспоминают, потому что 9 февраля его мощи перевезли из Команы в Константинополь.
Иоанн Златоуст родился примерно в 347 году. Его отец, военачальник Секунд, умер вскоре после рождения сына, и овдовевшая мать в одиночку растила святого. Иоанн учился у лучших философов, а святитель Мелетий с ранних лет изучал с юношей священное писание, а в 367 году крестил святого. Прозвище Златоуст Иоанн получил за речи, которыми он призывал людей к вере.
В 407 году императрица Евдоксия отправила Иоанна Златоуста в ссылку, и по пути он скончался в городе Команы. Спустя 30 лет, когда в Византии сменилась власть, люди стали просить перенести мощи святого в Константинополь. Но останки не могли поднять, пока император Феодосий не прибыл на место смерти Иоанна и не извинился за свою мать, которая отправила святого в ссылку. В тот момент мощи стали легкими, и их удалось перенести.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
Православная церковь 9 февраля совершает поминовение всех усопших, пострадавших в ХХ веке за веру. В храмах вспоминают имена святых, которые погибли после Октябрьской революции 1917 года. Впервые поминовение совершили в 1991 году. Всего поименно канонизированы 1621 новомучеников и исповедников.
Народный праздник 9 февраля 2025
В народе 9 февраля отмечали Златоустьев огонь. В этот день крестьяне особенно внимательно относились к домашнему очагу. Люди специально старались растопить печь так, чтобы сразу загорелись все поленья — тогда в семье наступит мир и порядок.
Также 9 февраля люди произносили заговор от зубной боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».
По погоде в народе определяли, какой будет обстановка за окном в ближайшее время. Так, облака, идущие против ветра, указывали на скорый снегопад. А если сугробы после снегопада оказывались с закругленными верхушками, то в этом году будет хороший урожай.
Что нельзя делать 9 февраля
Считается, что 9 февраля нельзя принимать подарки. Не важно, что именно дарит человек, если взять презент, то отношения могут закончиться ссорой и скандалом, а в жизни начнется череда неудач. Также в этот день нельзя грубо обращаться с домашними животными. Злость к питомцам обернется болезнями. Не стоит подолгу разглядывать себя в зеркале — это чревато проблемами в личной жизни. Также нужно постараться не ссориться с родными и избегать нецензурной брани.
Гражданский праздник в России 9 февраля 2025
День работника гражданской авиации России
В России каждый год пилоты, бортпроводники и другие работники гражданской авиации отмечают свой праздник 9 февраля. Первые пассажирские перевозки начались в стране еще в 1910 году, но начавшаяся вскоре Первая мировая война отложила развитие этой сферы. Официальным днем рождения гражданской авиации в СССР считается 9 февраля 1932 года — в этот день было принято постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом стал рейс Москва — Нижний Новгород.
Международные праздники 9 февраля 2025
Международный день стоматолога
По всему миру 9 февраля отмечают день стоматолога, также известный как день зубной боли. Праздник приурочен к дню памяти святой Аполлонии: по легенде, молитва святой помогает избавиться от зубной боли.
Стоматологи столетиями помогают людям справится с зубной болью. Благодаря находке ученых из США и Франции мир узнал о том, что первые аппараты, напоминающие бормашины, появились еще 9 тысяч лет назад: исследователи обнаружили у людей, живших в VI веке до нашей эры, почти идеальные отверстия в зубах.
Основателем современной стоматологии считается французский профессор Пьер Фошар. В 1728 году он опубликовал свой труд «Руководство по хирургии и лечению зубов», где впервые систематизировал все знания науки о работе стоматолога. А в XIX веке появились первые бормашина и зубоврачебное кресло.
Международный день пиццы
9 февраля во всем мире отмечают день, посвященный одному из самых популярных блюд в мире — пицце. Долгое время пицца оставалась пищей бедняков в Италии, пока в 1889 году один шеф-повар не придумал свой фирменный рецепт этого блюда и не угостил им супругу короля Умберто I королеву Маргариту, назвав пиццу в ее честь.
С тех пор пицца стала одним из самых популярных блюд по всему миру. И пока в каждой стране повара делают пиццу на свой манер, в Италии придумали даже особый закон, регламентирующий состав и процесс приготовления блюда.
Зачастую на праздник 9 февраля повара по всему миру принимают участие в презентациях и мастер-классах по приготовлению пиццы. А в Италии лучшие повара соревнуются на фестивале, стараясь приготовить лучшую пиццу.
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