08 февраля 2025

Пожар в бывшем здании Электрозавода в Москве потушили

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные полностью ликвидировали возгорание
Пожарные полностью ликвидировали возгорание Фото:

Пожар в административном здании на востоке Москвы успешно ликвидирован, как сообщает МЧС РФ. Возгорание произошло на втором этаже бывшего здания Электрозавода.

«Пожар в Москве полностью ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС РФ, опубликованном в официальном telegram-канале. Причины возникновения пожара и детали инцидента пока не сообщаются, однако известно. В здании находились офисы около 200 организаций.

К тушению пожара привлекали более 60 спасателей и 16 единиц техники. Три человека госпитализированы с отравлением продуктами горения, но, по данным департамента здравоохранения Москвы, их жизни ничего не угрожает.

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Пожар в административном здании на востоке Москвы успешно ликвидирован, как сообщает МЧС РФ. Возгорание произошло на втором этаже бывшего здания Электрозавода. «Пожар в Москве полностью ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС РФ, опубликованном в официальном telegram-канале. Причины возникновения пожара и детали инцидента пока не сообщаются, однако известно. В здании находились офисы около 200 организаций. К тушению пожара привлекали более 60 спасателей и 16 единиц техники. Три человека госпитализированы с отравлением продуктами горения, но, по данным департамента здравоохранения Москвы, их жизни ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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