Пожар в бывшем здании Электрозавода в Москве потушили

Пожар в административном здании на востоке Москвы успешно ликвидирован, как сообщает МЧС РФ. Возгорание произошло на втором этаже бывшего здания Электрозавода.
«Пожар в Москве полностью ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС РФ, опубликованном в официальном telegram-канале. Причины возникновения пожара и детали инцидента пока не сообщаются, однако известно. В здании находились офисы около 200 организаций.
К тушению пожара привлекали более 60 спасателей и 16 единиц техники. Три человека госпитализированы с отравлением продуктами горения, но, по данным департамента здравоохранения Москвы, их жизни ничего не угрожает.
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