10 человек обратились за медпомощью после пожара в Москве

Число пострадавших в результате пожара в бывшем здании Электрозавода в Москве увеличилось до десяти человек, включая двух детей. Об этом сообщают экстренные службы.
«Число обратившихся к медикам при пожаре в административном здании на востоке Москвы возросло до 10 человек, из них двое детей», — говорится в сообщении, слова приводит РИА Новости. Помощь в эвакуации оказывается всем находящимся в здании людям.
По последним данным МЧС РФ, в результате возгорания на улице Электрозаводская, 21 спасены 90 человек. Пожар начался на втором этаже здания, где зарегистрировано около 200 различных организаций. Огонь удалось сдержать на территории 300 квадратов, рассказали в МЧС.
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