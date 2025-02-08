10 человек обратились за медпомощью после пожара в Москве

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Пожар удалось локализовать на 300 квадратах
Пожар удалось локализовать на 300 квадратах Фото:

Число пострадавших в результате пожара в бывшем здании Электрозавода в Москве увеличилось до десяти человек, включая двух детей. Об этом сообщают экстренные службы.

«Число обратившихся к медикам при пожаре в административном здании на востоке Москвы возросло до 10 человек, из них двое детей», — говорится в сообщении, слова приводит РИА Новости. Помощь в эвакуации оказывается всем находящимся в здании людям.

По последним данным МЧС РФ, в результате возгорания на улице Электрозаводская, 21 спасены 90 человек. Пожар начался на втором этаже здания, где зарегистрировано около 200 различных организаций. Огонь удалось сдержать на территории 300 квадратов, рассказали в МЧС.

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Число пострадавших в результате пожара в бывшем здании Электрозавода в Москве увеличилось до десяти человек, включая двух детей. Об этом сообщают экстренные службы. «Число обратившихся к медикам при пожаре в административном здании на востоке Москвы возросло до 10 человек, из них двое детей», — говорится в сообщении, слова приводит РИА Новости. Помощь в эвакуации оказывается всем находящимся в здании людям. По последним данным МЧС РФ, в результате возгорания на улице Электрозаводская, 21 спасены 90 человек. Пожар начался на втором этаже здания, где зарегистрировано около 200 различных организаций. Огонь удалось сдержать на территории 300 квадратов, рассказали в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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