Заводчанин из Свердловской области с наградой за героизм погиб на СВО

09 февраля 2025 в 06:32 Размер текста - 17 +

Свердловчанин вытаскивал раненых во время боя за село Песчаное (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Сухого Лога (Свердловская область) Александр Ж., работавший на заводе в Каменске-Уральском, 19 января погиб во время освобождения села Песчаное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он уже получал ранение при выполнении задач в Луганской Народной Республике (ЛНР), за что был отмечен нагрудным знаком «Гвардия», присуждаемого за мужество и героизм. «19 января 2025 года в ходе спецоперации погиб наш земляк Александр Ж. Он родился 27 октября 1999 года в Сухом Логу. Окончил школу №5. Получил профессию автокрановщика в Сухоложском многопрофильном техникуме. Работал на заводе в Каменске-Уральском», — написала государственная газета «Знамя победы» Сухого Лога. Александра мобилизовали 27 сентября 2022-го и определили в мотострелки, где он выполнял боевые задачи в ЛНР. Пока в мае 2024-го не получил ранение в битве, за которую получил нагрудный знак «Гвардия». После лечения он вернулся в зону СВО, но уже в ДНР. Оттуда 11 января свердловчанин сказал родственникам, что с группой эвакуации идет на задание вытаскивать бойцов с ранениями из-под огня украинских солдат. Он перестал выходить на связь 16 января, а через трое суток его объявили погибшим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Сухого Лога (Свердловская область) Александр Ж., работавший на заводе в Каменске-Уральском, 19 января погиб во время освобождения села Песчаное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он уже получал ранение при выполнении задач в Луганской Народной Республике (ЛНР), за что был отмечен нагрудным знаком «Гвардия», присуждаемого за мужество и героизм. «19 января 2025 года в ходе спецоперации погиб наш земляк Александр Ж. Он родился 27 октября 1999 года в Сухом Логу. Окончил школу №5. Получил профессию автокрановщика в Сухоложском многопрофильном техникуме. Работал на заводе в Каменске-Уральском», — написала государственная газета «Знамя победы» Сухого Лога. Александра мобилизовали 27 сентября 2022-го и определили в мотострелки, где он выполнял боевые задачи в ЛНР. Пока в мае 2024-го не получил ранение в битве, за которую получил нагрудный знак «Гвардия». После лечения он вернулся в зону СВО, но уже в ДНР. Оттуда 11 января свердловчанин сказал родственникам, что с группой эвакуации идет на задание вытаскивать бойцов с ранениями из-под огня украинских солдат. Он перестал выходить на связь 16 января, а через трое суток его объявили погибшим.