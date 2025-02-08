В ГД сообщили об автоматической выплате повышенной пенсии

Нилов: россияне автоматически получат проиндексированные пенсии в феврале

09 февраля 2025 в 06:53 Размер текста - 17 +

Пенсии были проиндексированы с 1 января 2025 года Фото: Игорь Пантин © URA.RU Население РФ в феврале получит проиндексированную автоматически пенсию. Для этого не надо оставлять нигде никакие данные, писать заявления и подавать обращения, пояснил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. «Те, кто получают пенсию уже сейчас, заберут проиндексированные выплаты, в том числе — предусмотрена доиндексация за январь. Никаких заявлений не нужно подавать, все это автоматически делается силами фонда», — с Ярославом Ниловым побеседовало РИА Новости. Гражданам страны доиндексировали пенсии до уровня фактической инфляции в 9,5%, пишет «Национальная служба новостей». Ранее к этому призывал президент РФ Владимир Путин. Исходя из бюджетных планов страны, пенсия будут ниже прожиточного минимума в 2025—2026 годах, передает «Царьград». Покупка недостающих пенсионных баллов — остается полезным инструментом для повышения уровня пенсионного обеспечения, рекомендует телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Население РФ в феврале получит проиндексированную автоматически пенсию. Для этого не надо оставлять нигде никакие данные, писать заявления и подавать обращения, пояснил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. «Те, кто получают пенсию уже сейчас, заберут проиндексированные выплаты, в том числе — предусмотрена доиндексация за январь. Никаких заявлений не нужно подавать, все это автоматически делается силами фонда», — с Ярославом Ниловым побеседовало РИА Новости. Гражданам страны доиндексировали пенсии до уровня фактической инфляции в 9,5%, пишет «Национальная служба новостей». Ранее к этому призывал президент РФ Владимир Путин. Исходя из бюджетных планов страны, пенсия будут ниже прожиточного минимума в 2025—2026 годах, передает «Царьград». Покупка недостающих пенсионных баллов — остается полезным инструментом для повышения уровня пенсионного обеспечения, рекомендует телеканал 360.