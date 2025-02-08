08 февраля 2025

В ГД сообщили об автоматической выплате повышенной пенсии

Нилов: россияне автоматически получат проиндексированные пенсии в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, прогулка, отдых, пенсия, пенсионеры
Пенсии были проиндексированы с 1 января 2025 года Фото:

Население РФ в феврале получит проиндексированную автоматически пенсию. Для этого не надо оставлять нигде никакие данные, писать заявления и подавать обращения, пояснил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

«Те, кто получают пенсию уже сейчас, заберут проиндексированные выплаты, в том числе — предусмотрена доиндексация за январь. Никаких заявлений не нужно подавать, все это автоматически делается силами фонда», — с Ярославом Ниловым побеседовало РИА Новости.

Гражданам страны доиндексировали пенсии до уровня фактической инфляции в 9,5%, пишет «Национальная служба новостей». Ранее к этому призывал президент РФ Владимир Путин. Исходя из бюджетных планов страны, пенсия будут ниже прожиточного минимума в 2025—2026 годах, передает «Царьград». Покупка недостающих пенсионных баллов — остается полезным инструментом для повышения уровня пенсионного обеспечения, рекомендует телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Население РФ в феврале получит проиндексированную автоматически пенсию. Для этого не надо оставлять нигде никакие данные, писать заявления и подавать обращения, пояснил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. «Те, кто получают пенсию уже сейчас, заберут проиндексированные выплаты, в том числе — предусмотрена доиндексация за январь. Никаких заявлений не нужно подавать, все это автоматически делается силами фонда», — с Ярославом Ниловым побеседовало РИА Новости. Гражданам страны доиндексировали пенсии до уровня фактической инфляции в 9,5%, пишет «Национальная служба новостей». Ранее к этому призывал президент РФ Владимир Путин. Исходя из бюджетных планов страны, пенсия будут ниже прожиточного минимума в 2025—2026 годах, передает «Царьград». Покупка недостающих пенсионных баллов — остается полезным инструментом для повышения уровня пенсионного обеспечения, рекомендует телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...