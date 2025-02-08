Член СПЧ заявил, что россияне сами не защитятся от мошенников с Украины

09 февраля 2025 в 07:57 Размер текста - 17 +

Ашманов сообщил, что в 2024 году мошенники похитили у россиян около 300 млрд рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Жертвы мошеннических звонков с Украины становятся зависимыми от преступников и не могут защитить себя. Для борьбы с этой проблемой необходима господдержка, отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов, комментируя указания президента РФ по борьбе с телефонным мошенничеством.



«Опыт демонстрирует, что люди не в состоянии самостоятельно защитить себя от преступников, и возлагать на них ответственность за самозащиту неправильно. Меры по образованию и повышению цифровой грамотности здесь неэффективны. Следовательно, защиту граждан должно обеспечить государство», — подчеркнул Ашманов в разговоре с ТАСС . Ашманов указал, что, по различным оценкам, в 2024 году телефонные мошенники украли у россиян около 300 млрд рублей, при этом большинство звонков происходило из контакт-центров в Харькове, Киеве и других крупных городах Украины. Жертвами становятся не только пенсионеры, отстраненные от цифровых технологий, но и представители различных социальных слоев и профессий, включая специалистов в области информационной безопасности. Он также предложил три меры, которые должны помочь в решении проблемы: блокировка входящих звонков с Украины, запрет на подмену номеров и создание официального списка номеров всех государственных и крупных коммерческих организаций для исключения возможности звонков с других номеров. Два из этих предложений уже нашли отражение в поручениях президента, добавил Ашманов, уточнив, что СПЧ планирует участвовать в совещаниях по этим вопросам. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, ФСБ и МВД принять дополнительные меры для борьбы со звонками мошенников, поступающими с Украины и из других стран, которые не входят в число дружественных государств. Это следует из официальных документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жертвы мошеннических звонков с Украины становятся зависимыми от преступников и не могут защитить себя. Для борьбы с этой проблемой необходима господдержка, отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов, комментируя указания президента РФ по борьбе с телефонным мошенничеством. «Опыт демонстрирует, что люди не в состоянии самостоятельно защитить себя от преступников, и возлагать на них ответственность за самозащиту неправильно. Меры по образованию и повышению цифровой грамотности здесь неэффективны. Следовательно, защиту граждан должно обеспечить государство», — подчеркнул Ашманов в разговоре с ТАСС. Ашманов указал, что, по различным оценкам, в 2024 году телефонные мошенники украли у россиян около 300 млрд рублей, при этом большинство звонков происходило из контакт-центров в Харькове, Киеве и других крупных городах Украины. Жертвами становятся не только пенсионеры, отстраненные от цифровых технологий, но и представители различных социальных слоев и профессий, включая специалистов в области информационной безопасности. Он также предложил три меры, которые должны помочь в решении проблемы: блокировка входящих звонков с Украины, запрет на подмену номеров и создание официального списка номеров всех государственных и крупных коммерческих организаций для исключения возможности звонков с других номеров. Два из этих предложений уже нашли отражение в поручениях президента, добавил Ашманов, уточнив, что СПЧ планирует участвовать в совещаниях по этим вопросам. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, ФСБ и МВД принять дополнительные меры для борьбы со звонками мошенников, поступающими с Украины и из других стран, которые не входят в число дружественных государств. Это следует из официальных документов.