Подведены итоги массовой всероссийской лыжной гонки в Перми. О победителях «Лыжни России 2025» рассказало регионального минспорта на своей странице «Вконтакте».
«Среди участников, 2007 года рождения и младше, наилучшие результаты показали Мелания Зиянгирова и Ярослав Балуев. Среди спортсменов 2007 года рождения и старше наивысшие достижения продемонстрировали Юлия Меньшикова и Руслан Аблязизов», — рассказали в министерстве.
В субботу, 8 февраля, около 15 тысяч жителей Пермского края участвовали в массовой гонке «Лыжня России 2025». Прикамье стал единственным регионом, где соревнования прошли одновременно во всех 43 муниципальных образованиях. В краевой столице центральный забег состоялся на базе «Пермские медведи». Наиболее массовой оказалась гонка на два км, в которой могли участвовать все желающие вне зависимости от возраста. В этом мероприятии участвовало более 4 тысяч пермяков.
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