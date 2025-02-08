08 февраля 2025
07 февраля 2025

В Перми определили победителей «Лыжни России 2025». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Лыжня России -2025» собрала в Перми любителей спорта всех возрастов
«Лыжня России -2025» собрала в Перми любителей спорта всех возрастов Фото:

Подведены итоги массовой всероссийской лыжной гонки в Перми. О победителях «Лыжни России 2025» рассказало регионального минспорта на своей странице «Вконтакте». 

«Среди участников, 2007 года рождения и младше, наилучшие результаты показали Мелания Зиянгирова и Ярослав Балуев. Среди спортсменов 2007 года рождения и старше наивысшие достижения продемонстрировали Юлия Меньшикова и Руслан Аблязизов», — рассказали в министерстве.

В субботу, 8 февраля, около 15 тысяч жителей Пермского края участвовали в массовой гонке «Лыжня России 2025». Прикамье стал единственным регионом, где соревнования прошли одновременно во всех 43 муниципальных образованиях. В краевой столице центральный забег состоялся на базе «Пермские медведи». Наиболее массовой оказалась гонка на два км, в которой могли участвовать все желающие вне зависимости от возраста. В этом мероприятии участвовало более 4 тысяч пермяков.

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Подведены итоги массовой всероссийской лыжной гонки в Перми. О победителях «Лыжни России 2025» рассказало регионального минспорта на своей странице «Вконтакте».  «Среди участников, 2007 года рождения и младше, наилучшие результаты показали Мелания Зиянгирова и Ярослав Балуев. Среди спортсменов 2007 года рождения и старше наивысшие достижения продемонстрировали Юлия Меньшикова и Руслан Аблязизов», — рассказали в министерстве. В субботу, 8 февраля, около 15 тысяч жителей Пермского края участвовали в массовой гонке «Лыжня России 2025». Прикамье стал единственным регионом, где соревнования прошли одновременно во всех 43 муниципальных образованиях. В краевой столице центральный забег состоялся на базе «Пермские медведи». Наиболее массовой оказалась гонка на два км, в которой могли участвовать все желающие вне зависимости от возраста. В этом мероприятии участвовало более 4 тысяч пермяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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