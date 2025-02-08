08 февраля 2025
07 февраля 2025

Пьяные разборки на автовокзале Копейска попали на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Дерущихся мужчин разнимала женщина Фото:

Пьяная компания минувшей ночью устроила драку прямо на перроне автовокзала Копейска (Челябинская область). Кадры разборок появились в социальных сетях.

«Ночь в Копейске не обошлась без пьяных разборок. На кадрах видно, как мужчина накинулся на своего оппонента, а другой лысый герой несколько раз ударил лежащего», — сообщает группа «Подслушано Копейск» в «ВКонтакте».

На кадрах видно, что оппонентов пытается примерить женщина — ее вмешательство определило исход драки. В итоге дерущиеся обнялись, пожали друг другу руки и разошлись.

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Пьяная компания минувшей ночью устроила драку прямо на перроне автовокзала Копейска (Челябинская область). Кадры разборок появились в социальных сетях. «Ночь в Копейске не обошлась без пьяных разборок. На кадрах видно, как мужчина накинулся на своего оппонента, а другой лысый герой несколько раз ударил лежащего», — сообщает группа «Подслушано Копейск» в «ВКонтакте». На кадрах видно, что оппонентов пытается примерить женщина — ее вмешательство определило исход драки. В итоге дерущиеся обнялись, пожали друг другу руки и разошлись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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