Происшествия Пьяные разборки на автовокзале Копейска попали на видео 09 февраля 2025 в 10:58 Размер текста - 17 + Дерущихся мужчин разнимала женщина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пьяная компания минувшей ночью устроила драку прямо на перроне автовокзала Копейска (Челябинская область). Кадры разборок появились в социальных сетях. «Ночь в Копейске не обошлась без пьяных разборок. На кадрах видно, как мужчина накинулся на своего оппонента, а другой лысый герой несколько раз ударил лежащего», — сообщает группа «Подслушано Копейск» в «ВКонтакте». На кадрах видно, что оппонентов пытается примерить женщина — ее вмешательство определило исход драки. В итоге дерущиеся обнялись, пожали друг другу руки и разошлись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пьяная компания минувшей ночью устроила драку прямо на перроне автовокзала Копейска (Челябинская область). Кадры разборок появились в социальных сетях. «Ночь в Копейске не обошлась без пьяных разборок. На кадрах видно, как мужчина накинулся на своего оппонента, а другой лысый герой несколько раз ударил лежащего», — сообщает группа «Подслушано Копейск» в «ВКонтакте». На кадрах видно, что оппонентов пытается примерить женщина — ее вмешательство определило исход драки. В итоге дерущиеся обнялись, пожали друг другу руки и разошлись. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям