Пьяные разборки на автовокзале Копейска попали на видео

Пьяная компания минувшей ночью устроила драку прямо на перроне автовокзала Копейска (Челябинская область). Кадры разборок появились в социальных сетях.
«Ночь в Копейске не обошлась без пьяных разборок. На кадрах видно, как мужчина накинулся на своего оппонента, а другой лысый герой несколько раз ударил лежащего», — сообщает группа «Подслушано Копейск» в «ВКонтакте».
На кадрах видно, что оппонентов пытается примерить женщина — ее вмешательство определило исход драки. В итоге дерущиеся обнялись, пожали друг другу руки и разошлись.
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