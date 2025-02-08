08 февраля 2025

«Там цистерны стоят»: усилилась угроза от сильного пожара на Эльмаше. Видео

Рядом с пожаром в Екатеринбурге заметили цистерны и газовую заправку
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидца напугало наличие цистерны рядом с пожаром (архивное фото)
Очевидца напугало наличие цистерны рядом с пожаром (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге рядом с горящим автосервисом замечены цистерны и газовая заправка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Вот автогазовая заправочная станция, много МЧС-ников и пожарных. Там целый цех горит и цистерны стоят», — рассказал очевидец на опубликованном видео в telegram-канале «Злой Екб». По словам снимавшего, место пожара массово покидают таксисты. 

В МЧС России уточнили, что площадь горящего здания одна тысяча квадратных метров. Спасатели не обнаружили пострадавших.

О пожаре стало известно утром 9 февраля, когда екатеринбуржцы заметили огромный столб дыма и начали делиться кадрами в соцсетях. Пожар произошел в автосервисе на улице Кислородной, 7Л (жилой район Эльмаш).

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В Екатеринбурге рядом с горящим автосервисом замечены цистерны и газовая заправка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Вот автогазовая заправочная станция, много МЧС-ников и пожарных. Там целый цех горит и цистерны стоят», — рассказал очевидец на опубликованном видео в telegram-канале «Злой Екб». По словам снимавшего, место пожара массово покидают таксисты.  В МЧС России уточнили, что площадь горящего здания одна тысяча квадратных метров. Спасатели не обнаружили пострадавших. О пожаре стало известно утром 9 февраля, когда екатеринбуржцы заметили огромный столб дыма и начали делиться кадрами в соцсетях. Пожар произошел в автосервисе на улице Кислородной, 7Л (жилой район Эльмаш).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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