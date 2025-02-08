В Екатеринбурге рядом с горящим автосервисом замечены цистерны и газовая заправка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Вот автогазовая заправочная станция, много МЧС-ников и пожарных. Там целый цех горит и цистерны стоят», — рассказал очевидец на опубликованном видео в telegram-канале «Злой Екб». По словам снимавшего, место пожара массово покидают таксисты.
В МЧС России уточнили, что площадь горящего здания одна тысяча квадратных метров. Спасатели не обнаружили пострадавших.
О пожаре стало известно утром 9 февраля, когда екатеринбуржцы заметили огромный столб дыма и начали делиться кадрами в соцсетях. Пожар произошел в автосервисе на улице Кислородной, 7Л (жилой район Эльмаш).
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