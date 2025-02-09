В Дагестане неизвестный подстрелил полицейского

В Дербенте Республики Дагестан неизвестный ранил полицейского. Пострадавший госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали журналистам в силовых структурах.
«Ночью в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по сотруднику полиции. Полицейского в тяжелом состоянии доставили в больницу», — сказал собеседник в беседе с РИА Новости.
Сейчас раненому полицейскому проводят операцию. Отмечается, что тот был ранен неизвестным в тот момент, когда находился при исполнении.
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