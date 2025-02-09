В Дагестане неизвестный подстрелил полицейского

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В Дербенте неизвестный открыл огонь по полицейскому
В Дербенте неизвестный открыл огонь по полицейскому Фото:

В Дербенте Республики Дагестан неизвестный ранил полицейского. Пострадавший госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали журналистам в силовых структурах. 

«Ночью в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по сотруднику полиции. Полицейского в тяжелом состоянии доставили в больницу», — сказал собеседник в беседе с РИА Новости.

Сейчас раненому полицейскому проводят операцию. Отмечается, что тот был ранен неизвестным в тот момент, когда находился при исполнении. 

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В Дербенте Республики Дагестан неизвестный ранил полицейского. Пострадавший госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали журналистам в силовых структурах.  «Ночью в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по сотруднику полиции. Полицейского в тяжелом состоянии доставили в больницу», — сказал собеседник в беседе с РИА Новости. Сейчас раненому полицейскому проводят операцию. Отмечается, что тот был ранен неизвестным в тот момент, когда находился при исполнении. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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