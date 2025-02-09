Китайское судно село на мель в Сахалине. Фоторепортаж

Появились фото с севшим в Сахалинской области на мель китайским судном

09 февраля 2025 в 12:59 Размер текста - 17 +

С экипажем судна «Ань Янь 2» поддерживают связь, заявил Лимаренко Фото: ТАСС Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко активно занимается координацией реагирования на чрезвычайную ситуацию с китайским грузовым судном «Ань Янь 2», которое село на мель южнее порта Невельск на Сахалине. Инцидент вызван сильным штормом, из-за которого спасательные команды пока не могут оказать необходимую помощь. Решение о том, как будут поступать с судном — проведут ли его разгрузку или попытаются снять с мели, — будет принято после стабилизации погодных условий. Заместитель председателя правительства области Алексей Римша держит губернатора в курсе действий оперативного штаба. Лимаренко через свой telegram-канал сообщил, что с экипажем судна, насчитывающим 20 человек, поддерживается постоянный контакт. К счастью, члены экипажа не нуждаются в медицинской помощи, и утечка топлива не произошла. В районе происшествия введен режим повышенной готовности, что подразумевает активизацию всех необходимых мероприятий для минимизации возможных последствий и обеспечения безопасности экипажа и окружающей среды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко активно занимается координацией реагирования на чрезвычайную ситуацию с китайским грузовым судном «Ань Янь 2», которое село на мель южнее порта Невельск на Сахалине. Инцидент вызван сильным штормом, из-за которого спасательные команды пока не могут оказать необходимую помощь. Решение о том, как будут поступать с судном — проведут ли его разгрузку или попытаются снять с мели, — будет принято после стабилизации погодных условий. Заместитель председателя правительства области Алексей Римша держит губернатора в курсе действий оперативного штаба. Лимаренко через свой telegram-канал сообщил, что с экипажем судна, насчитывающим 20 человек, поддерживается постоянный контакт. К счастью, члены экипажа не нуждаются в медицинской помощи, и утечка топлива не произошла. В районе происшествия введен режим повышенной готовности, что подразумевает активизацию всех необходимых мероприятий для минимизации возможных последствий и обеспечения безопасности экипажа и окружающей среды.