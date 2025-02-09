Россиянам назвали проверенные способы увеличения пенсии

Чтобы увеличить пенсию, можно обратиться за ней позже установленного срока, но, чтобы такой вариант сработал, необходимо получать официальную зарплату. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Важно отказаться от получения зарплаты в конверте. Для формирования пенсионных прав она должна быть официальная... Пенсию можно увеличить, если обратиться за ней позже установленного срока», — поделился Балынин. Его слова передает RG.RU.
Размер пенсии напрямую зависят от зарплаты. Часть из этого работодатель отчисляет страховые взносы, поэтому важно иметь «белую» заработную плату, добавил эксперт.
Балынин также подчеркнул, что если обратиться за пенсией позже указанного срока, то ее размер вырастет. Например, после отсрочки на год пенсионная выплата повышается на 7%, а если пройдет 10 лет, то пенсия станет больше в 2,27 раза.
Иногда гражданам могут начислить дополнительные пенсионные баллы. Они полагаются одному из родителей, который находится в отпуске по уходу за ребенком, солдату-срочнику за службу в армии по призыву, а также гражданам за участие в СВО, закончил Балынин.
Ранее стало известно, что индексация пенсий для военных запланирована в 2025 году. Ожидается, что дополнительное повышение состоится зимой и осенью еще на 4,4%.
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