Стало известно, на сколько проиндексируют военные пенсии

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о планируемой индексации военных пенсий на 4,4% с начала 2025 года. Это решение было принято после поручения президента РФ Владимира Путина о необходимости корректировки пенсионных выплат в соответствии с уровнем инфляции.
«По поручению президента подготовлены корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4% с 1 января 2025 года. К уже произведенным выплатам за январь и февраль будет сделана доплата», — заявил Мишустин на заседании правительства, трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Он также уточнил, что для исполнения социальных обязательств перед гражданами все необходимое финансирование предусмотрено.
Сообщается, что в октябре 2024 года размер военных пенсий был скорректирован на 5,1%. Тем не менее фактический уровень инфляции за год превысил ожидаемые показатели и достиг 9,5%.
Ранее Владимир Путин дал указание о проведении индексации пенсий задним числом, начиная с 1 января 2025 года. В дополнение к этому, с 1 октября 2025 года предусмотрено увеличение денежного содержания военнослужащих на 4,5%, что повлечет за собой рост пенсионных выплат. Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов сообщал о разработке законопроекта, который включает меры по индексации военных пенсий на 9,5%, передает RT.
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