08 февраля 2025

Курганцам в честь праздника предлагают со скидкой слетать в Москву и обратно

© Служба новостей «URA.RU»
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Билеты на рейс можно купить со скидкой
Билеты на рейс можно купить со скидкой Фото:

Крупный авиаперевозчик предлагает жителям Курганской области билеты со скидкой в Москву и обратно. Акция проводится в честь Дня работника гражданской авиации. Об этом сообщили представители авиакомпании.

«В честь Дня работника гражданской авиации с 7 по 17 февраля пассажиры от 18 лет и старше могут получить скидку 9% на билеты из Кургана в Москву и обратно. Акция действует на полеты в период с 9 февраля по 30 апреля», — говорится в telegram-канале компании.

Уточняется, что рейсы по маршруту Курган — Москва выполняются каждый день. Можно не только прогуляться по столице, но и воспользоваться удобными рейсами в Сочи, Махачкалу и Минеральные Воды из Москвы, обещает авиаперевозчик.

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Крупный авиаперевозчик предлагает жителям Курганской области билеты со скидкой в Москву и обратно. Акция проводится в честь Дня работника гражданской авиации. Об этом сообщили представители авиакомпании. «В честь Дня работника гражданской авиации с 7 по 17 февраля пассажиры от 18 лет и старше могут получить скидку 9% на билеты из Кургана в Москву и обратно. Акция действует на полеты в период с 9 февраля по 30 апреля», — говорится в telegram-канале компании. Уточняется, что рейсы по маршруту Курган — Москва выполняются каждый день. Можно не только прогуляться по столице, но и воспользоваться удобными рейсами в Сочи, Махачкалу и Минеральные Воды из Москвы, обещает авиаперевозчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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