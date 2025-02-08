Курганцам в честь праздника предлагают со скидкой слетать в Москву и обратно

Крупный авиаперевозчик предлагает жителям Курганской области билеты со скидкой в Москву и обратно. Акция проводится в честь Дня работника гражданской авиации. Об этом сообщили представители авиакомпании.
«В честь Дня работника гражданской авиации с 7 по 17 февраля пассажиры от 18 лет и старше могут получить скидку 9% на билеты из Кургана в Москву и обратно. Акция действует на полеты в период с 9 февраля по 30 апреля», — говорится в telegram-канале компании.
Уточняется, что рейсы по маршруту Курган — Москва выполняются каждый день. Можно не только прогуляться по столице, но и воспользоваться удобными рейсами в Сочи, Махачкалу и Минеральные Воды из Москвы, обещает авиаперевозчик.
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