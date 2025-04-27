27 апреля 2025

Членов этнической ОПГ посадили за нападения на китайцев в Екатеринбурге

В Екатеринбурге посадили бандитов, которые десять лет грабили китайцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Под суд попали пятеро уроженцев Таджикистана
Под суд попали пятеро уроженцев Таджикистана Фото:

Свердловский областной суд приговорил к колонии членов ОПГ, которые грабили китайцев в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. За четыре разбойных нападения преступники украли свыше 53 миллионов рублей, считают силовики.

На скамье подсудимых оказались пятеро граждан Таджикистана — Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов. Однако в группировке могло быть десять фигурантов.

По версии следствия, грабежами осужденные начали заниматься зимой 2013 года. Последний эпизод произошел в 2023-м. Перед каждым нападением они тщательно изучали жертву: следили за передвижением и собирали подробную информацию о ней. Силовики разгромили банду в феврале 2023 года.

Худжаназарова признали виновным в организации банды и четырех разбойных нападениях. Остальных подсудимых — только в разбое. «Суд назначил наказание в виде реального лишения свободы на срок от десяти до 16 лет в колонии строгого режима. Кроме того, им назначили штраф от 150 до 700 тысяч рублей», — сказали в инстанции.

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Свердловский областной суд приговорил к колонии членов ОПГ, которые грабили китайцев в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. За четыре разбойных нападения преступники украли свыше 53 миллионов рублей, считают силовики. На скамье подсудимых оказались пятеро граждан Таджикистана — Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов. Однако в группировке могло быть десять фигурантов. По версии следствия, грабежами осужденные начали заниматься зимой 2013 года. Последний эпизод произошел в 2023-м. Перед каждым нападением они тщательно изучали жертву: следили за передвижением и собирали подробную информацию о ней. Силовики разгромили банду в феврале 2023 года. Худжаназарова признали виновным в организации банды и четырех разбойных нападениях. Остальных подсудимых — только в разбое. «Суд назначил наказание в виде реального лишения свободы на срок от десяти до 16 лет в колонии строгого режима. Кроме того, им назначили штраф от 150 до 700 тысяч рублей», — сказали в инстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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