Членов этнической ОПГ посадили за нападения на китайцев в Екатеринбурге

Свердловский областной суд приговорил к колонии членов ОПГ, которые грабили китайцев в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. За четыре разбойных нападения преступники украли свыше 53 миллионов рублей, считают силовики.
На скамье подсудимых оказались пятеро граждан Таджикистана — Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов. Однако в группировке могло быть десять фигурантов.
По версии следствия, грабежами осужденные начали заниматься зимой 2013 года. Последний эпизод произошел в 2023-м. Перед каждым нападением они тщательно изучали жертву: следили за передвижением и собирали подробную информацию о ней. Силовики разгромили банду в феврале 2023 года.
Худжаназарова признали виновным в организации банды и четырех разбойных нападениях. Остальных подсудимых — только в разбое. «Суд назначил наказание в виде реального лишения свободы на срок от десяти до 16 лет в колонии строгого режима. Кроме того, им назначили штраф от 150 до 700 тысяч рублей», — сказали в инстанции.
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