09 февраля 2025
08 февраля 2025

В Пермском крае остро не хватает врачей и дворников

© Служба новостей «URA.RU»
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Самый сильный дефицит работников в Пермском крае наблюдается на вакансии врача
Самый сильный дефицит работников в Пермском крае наблюдается на вакансии врача Фото:

В Пермском крае наблюдается серьезный дефицит врачей и дворников. В регионе эти профессии демонстрируют наименьшую конкуренцию среди соискателей. Самая низкая конкуренция за работу среди пермяков — вакансия врача, рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

«Самый сильный дефицит работников наблюдается на вакансии врача (0,6 резюме на вакансию) и дворника (0,7 резюме). Количество предложений от работодателей по этим специальностям значительно превышает число резюме кандидатов», — сообщает РБК Пермь.

Высокая конкуренция наблюдается в таких секторах, таких как юридический и финансовый. Так, на одну вакансию директора юридического департамента приходится 215 резюме, а финансового контролера — 175 резюме. Это приводит к увеличению требований к соискателям и продолжительности процесса трудоустройства.

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В Пермском крае наблюдается серьезный дефицит врачей и дворников. В регионе эти профессии демонстрируют наименьшую конкуренцию среди соискателей. Самая низкая конкуренция за работу среди пермяков — вакансия врача, рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. «Самый сильный дефицит работников наблюдается на вакансии врача (0,6 резюме на вакансию) и дворника (0,7 резюме). Количество предложений от работодателей по этим специальностям значительно превышает число резюме кандидатов», — сообщает РБК Пермь. Высокая конкуренция наблюдается в таких секторах, таких как юридический и финансовый. Так, на одну вакансию директора юридического департамента приходится 215 резюме, а финансового контролера — 175 резюме. Это приводит к увеличению требований к соискателям и продолжительности процесса трудоустройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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