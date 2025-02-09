В Пермском крае остро не хватает врачей и дворников

В Пермском крае наблюдается серьезный дефицит врачей и дворников. В регионе эти профессии демонстрируют наименьшую конкуренцию среди соискателей. Самая низкая конкуренция за работу среди пермяков — вакансия врача, рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
«Самый сильный дефицит работников наблюдается на вакансии врача (0,6 резюме на вакансию) и дворника (0,7 резюме). Количество предложений от работодателей по этим специальностям значительно превышает число резюме кандидатов», — сообщает РБК Пермь.
Высокая конкуренция наблюдается в таких секторах, таких как юридический и финансовый. Так, на одну вакансию директора юридического департамента приходится 215 резюме, а финансового контролера — 175 резюме. Это приводит к увеличению требований к соискателям и продолжительности процесса трудоустройства.
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