Сексапильная блондинка в корсете и песни хором: тысячи екатеринбуржцев зажгли на грандиозном шоу. Фото, видео

В Екатеринбурге прошло Big Love Show с Niletto, Artik & Asti и Клавой Кокой

10 февраля 2025 в 00:57 Размер текста - 17 +

Клава Кока вышла на сцену в неожиданном образе Фото: Илья Московец © URA.RU Восемь тысяч екатеринбуржцев, соскучившихся по музыкальным фестивалям, собрались в «Екатеринбург-ЭКСПО», чтобы попеть и потанцевать. В этом году публику своими выступлениями и нарядами на Big Love Show в честь 25-летия Love Radio удивляли Niletto, Artik & Asti, Клава Кока, Filatov & Karas и другие. Как прошло ежегодное масштабное событие — в репортаже URA.RU. По классике возле «ЭКСПО» начала скапливаться пробка перед самым концертом. Длинные очереди были и на входе: некоторые наслаждались началом шоу в коридоре. В это время на сцену уже вышла группа Artik & Asti. Солистка Seville отметила: чуть ли не каждый месяц бывает в Екатеринбурге и очень рада, что встретилась с уральской публикой на этот раз на Big Love Show. Особенно ярко слушатели отозвались на песню «Гармония». Бонусом на сцену неожиданно ворвался Niletto, который поприветствовал земляков и вместе с певицей исполнил один из их последних хитов — «Худи», в компании не хватало лишь рэпера Джигана. Хабиб исполнил как новые, так и старые песни Фото: Илья Московец © URA.RU Хабиб также решил спеть без артиста, с которым записал дуэт: «Мед» был создан вместе с Артуром Пирожковым. На финал артист подготовил композицию «Малинка», которая его прославила: «Давайте мощно споем ее вместе, чтобы было слышно в Казани или Москве, где сегодня идет Big Love Show». Впервые на сцене выступил внезапный для шоу с поп-звездами гость — рэпер MAYOT. Артист передал привет Тюмени, откуда он родом, и зажег зал песнями BUS, «Море» и «До сих пор». Лидером по общению с публикой стала Юлиана Караулова, которая перед началом концерта собрала вокруг себя огромную толпу: певица раздавала автографы и фотографировалась со всеми желающими. Со сцены артистка поблагодарила фанатов и дала совет: «Отпускайте все плохое, внимательно смотрите по сторонам, потому что вокруг действительно очень много хороших людей. Абсолютно точно это все не зря, не случайно. Возможно, где-то рядом ваша вторая половинка, если вы еще вдруг одиноки. Аккуратненько, не нарушая личных границ и рамок приличия, обнимите человека, слегка потрогайте его за плечо, не стесняйтесь». Зал взорвался, когда ведущие представили Niletto, который повторно вышел на сцену, но уже в рамках сольного выступления. Песни про «Родину» и «Не вспоминай» заставили зрителей плясать и петь хором настолько громко, что порой люди перекрикивали певца. Чуть более спокойно екатеринбуржцы встретили певцов LIRIQ и Amirchik, но вновь активизировались во время шоу от Filatov & Karas: поклонники пытались перекричать выступающих, которые исполняли «Мимо меня». Завершала вечер Клава Кока, которая вышла в неожиданном наряде — кожаном коротком платье. Несмотря на большой список артистов, шоу в этом году закончилось быстро. Как пояснили организаторы Big Love Show, концерты сделали компактными: звезды исполнили по три песни, но зато по цене одного билета люди смогли насладиться девятью выступлениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемь тысяч екатеринбуржцев, соскучившихся по музыкальным фестивалям, собрались в «Екатеринбург-ЭКСПО», чтобы попеть и потанцевать. В этом году публику своими выступлениями и нарядами на Big Love Show в честь 25-летия Love Radio удивляли Niletto, Artik & Asti, Клава Кока, Filatov & Karas и другие. Как прошло ежегодное масштабное событие — в репортаже URA.RU. По классике возле «ЭКСПО» начала скапливаться пробка перед самым концертом. Длинные очереди были и на входе: некоторые наслаждались началом шоу в коридоре. В это время на сцену уже вышла группа Artik & Asti. Солистка Seville отметила: чуть ли не каждый месяц бывает в Екатеринбурге и очень рада, что встретилась с уральской публикой на этот раз на Big Love Show. Особенно ярко слушатели отозвались на песню «Гармония». Бонусом на сцену неожиданно ворвался Niletto, который поприветствовал земляков и вместе с певицей исполнил один из их последних хитов — «Худи», в компании не хватало лишь рэпера Джигана. Хабиб также решил спеть без артиста, с которым записал дуэт: «Мед» был создан вместе с Артуром Пирожковым. На финал артист подготовил композицию «Малинка», которая его прославила: «Давайте мощно споем ее вместе, чтобы было слышно в Казани или Москве, где сегодня идет Big Love Show». Впервые на сцене выступил внезапный для шоу с поп-звездами гость — рэпер MAYOT. Артист передал привет Тюмени, откуда он родом, и зажег зал песнями BUS, «Море» и «До сих пор». Лидером по общению с публикой стала Юлиана Караулова, которая перед началом концерта собрала вокруг себя огромную толпу: певица раздавала автографы и фотографировалась со всеми желающими. Со сцены артистка поблагодарила фанатов и дала совет: «Отпускайте все плохое, внимательно смотрите по сторонам, потому что вокруг действительно очень много хороших людей. Абсолютно точно это все не зря, не случайно. Возможно, где-то рядом ваша вторая половинка, если вы еще вдруг одиноки. Аккуратненько, не нарушая личных границ и рамок приличия, обнимите человека, слегка потрогайте его за плечо, не стесняйтесь». Зал взорвался, когда ведущие представили Niletto, который повторно вышел на сцену, но уже в рамках сольного выступления. Песни про «Родину» и «Не вспоминай» заставили зрителей плясать и петь хором настолько громко, что порой люди перекрикивали певца. Чуть более спокойно екатеринбуржцы встретили певцов LIRIQ и Amirchik, но вновь активизировались во время шоу от Filatov & Karas: поклонники пытались перекричать выступающих, которые исполняли «Мимо меня». Завершала вечер Клава Кока, которая вышла в неожиданном наряде — кожаном коротком платье. Несмотря на большой список артистов, шоу в этом году закончилось быстро. Как пояснили организаторы Big Love Show, концерты сделали компактными: звезды исполнили по три песни, но зато по цене одного билета люди смогли насладиться девятью выступлениями.