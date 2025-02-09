В Нижневартовске (ХМАО) в течение года появится 12 новых остановочных павильонов. Они сделают ожидание автобуса более комфортным, сообщили в окружном правительстве.
«Время ожидания транспорта для югорчан станет более комфортным. В этом году на автобусных остановках Нижневартовска установят 12 полузакрытых павильонов. Производят конструкции в Тюмени», — рассказали в telegram-канале правительства.
Каркас новых остановок обшивают металлолистом. Внутри установят деревянные лавочки и информационный стенд. Четыре подобных павильона уже установлены на улицах Чапаева, Дружбы Народов и Интернациональной.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Пыть-Яха возмутились закрытыми теплыми остановками. Остановочные павильоны построили еще в конце 2024 года, однако они оказались не готовы к работе.
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