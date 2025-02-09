09 февраля 2025

В ХМАО появятся комфортные остановки тюменского производства. Видео

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Новые остановочные пункты установят до конца года в Нижневартовске
Новые остановочные пункты установят до конца года в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в течение года появится 12 новых остановочных павильонов. Они сделают ожидание автобуса более комфортным, сообщили в окружном правительстве. 

«Время ожидания транспорта для югорчан станет более комфортным. В этом году на автобусных остановках Нижневартовска установят 12 полузакрытых павильонов. Производят конструкции в Тюмени», — рассказали в telegram-канале правительства. 

Каркас новых остановок обшивают металлолистом. Внутри установят деревянные лавочки и информационный стенд. Четыре подобных павильона уже установлены на улицах Чапаева, Дружбы Народов и Интернациональной.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Пыть-Яха возмутились закрытыми теплыми остановками. Остановочные павильоны построили еще в конце 2024 года, однако они оказались не готовы к работе. 

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В Нижневартовске (ХМАО) в течение года появится 12 новых остановочных павильонов. Они сделают ожидание автобуса более комфортным, сообщили в окружном правительстве.  «Время ожидания транспорта для югорчан станет более комфортным. В этом году на автобусных остановках Нижневартовска установят 12 полузакрытых павильонов. Производят конструкции в Тюмени», — рассказали в telegram-канале правительства.  Каркас новых остановок обшивают металлолистом. Внутри установят деревянные лавочки и информационный стенд. Четыре подобных павильона уже установлены на улицах Чапаева, Дружбы Народов и Интернациональной. Ранее URA.RU сообщало, что жители Пыть-Яха возмутились закрытыми теплыми остановками. Остановочные павильоны построили еще в конце 2024 года, однако они оказались не готовы к работе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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