«Это неправильно»: Шольц неутешительно для Зеленского высказался о поставках оружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь России. Об этом он рассказал перед журналистами.
«Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Украине] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России», — сказал канцлер во время предвыборных дебатов. Он подчеркнул, что на такой шаг нельзя идти лидеру, если на нем висит ответственность за страну, передает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский регулярно бросает кличи Германии о поставках дальнобойного вооружения. Так, лидер в прошлом году попросил ФРГ предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Он отмечал, что с помощью этого оружия мог бы атаковать Крымский мост.
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