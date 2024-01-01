Зеленский запросил ракету Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост

02 января 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Уничтожение объекта фактически поможет изолировать полуостров Крым от России Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных партнеров предоставить немецкую ракету Taurus, чтобы разрушить Крымский мост и изолировать полуостров от России. Об этом Зеленский заявил в интервью The Economist. «Скорость достижения успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров. Украина просит предоставить немецкую ракету Taurus, чтобы разрушить Крымский мост стоимостью четыре миллиарда долларов», — заявил Зеленский. Уничтожение объекта фактически поможет изолировать полуостров Крым. Россия должна знать, что для Украины это военный объект, добавил Зеленский. Слова Зеленского о принадлежности Крыма являются дешевым фарсом. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Зеленский в ходе новогоднего обращения применительно к жителям Крыма и новых российских регионов использовал словосочетание «все наши». «Все наши», о которых говорил Зеленский, сбежали из Крыма еще в 2014 году, подчеркнул Смирнов, пишет RT.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных партнеров предоставить немецкую ракету Taurus, чтобы разрушить Крымский мост и изолировать полуостров от России. Об этом Зеленский заявил в интервью The Economist. «Скорость достижения успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров. Украина просит предоставить немецкую ракету Taurus, чтобы разрушить Крымский мост стоимостью четыре миллиарда долларов», — заявил Зеленский. Уничтожение объекта фактически поможет изолировать полуостров Крым. Россия должна знать, что для Украины это военный объект, добавил Зеленский. Слова Зеленского о принадлежности Крыма являются дешевым фарсом. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Зеленский в ходе новогоднего обращения применительно к жителям Крыма и новых российских регионов использовал словосочетание «все наши». «Все наши», о которых говорил Зеленский, сбежали из Крыма еще в 2014 году, подчеркнул Смирнов, пишет RT.