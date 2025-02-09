В Пермском крае качество питьевой воды превышает общероссийские показатели. По итогам 2024 года 3,5% водопроводной воды в Пермском крае не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям и 1,86% — по микробиологическим. В то же время среднероссийские показатели за 2023 год достигали 12% и 2,6% соответственно.
«По результатам за 2024 год, предельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, составил 3,5% по санитарно-химическим показателям и 1,86% по микробиологическим показателям. При этом среднероссийский показатель в 2023 году — 12% и 2,6% соответственно», — сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что в регионе официально действует 929 водопроводов, забирающих воду из 1163 источников.
За прошлый год было проведено 90 проверок в отношении водоснабжающих организаций, обследовано 696 объектов водоснабжения. За нарушения сотрудники Роспотребнадзора наложили 143 штрафа на общую сумму 1,8 млн рублей. Управление регулярно отслеживает качество питьевой воды на территории края: за год проводится более 40 тысяч исследований.
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