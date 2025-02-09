Жительница Пермского края попала под суд после свидания с мужчиной

Жительница Кунгура (Пермский край) попала под суд после того, как украла банковскую карту мужчины, познакомившегося с ней в соцсети. По информации следствия, в сентябре 2024 года, после совместного вечера, проведенного с алкоголем, подсудимая воспользовалась тем, что мужчина заснул, и сняла все деньги с его счета.
«Подсудимая знала, что у потерпевшего на карте было около 80 тысяч рублей. Когда мужчина заснул, она решила воспользоваться его деньгами. Закрыв потерпевшего в квартире, подсудимая ушла тратить с банковской карты его деньги. Похищенные деньги она тратила на личные нужды, после чего банковскую карту потерпевшего выкинула», — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице Кунгурского городского суда Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
Суд учел несколько смягчающих обстоятельств, включая полное признание вины и отсутствие предыдущих судимостей у подсудимой. В результате ей был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Однако приговор в законную силу еще не вступил.
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