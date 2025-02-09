В Тюменском селе человек погиб при пожаре

В Тюменском селе Омутинское в пожаре погиб человек. Огонь вспыхнул в доме по улице Заречная, сообщили в МЧС Тюменской области.
«На пожаре в селе Омутинском погиб человек. Девятого февраля в десятом часу вечера поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Омутинский район, село Омутинское, ул. Заречная», — рассказали в telegram-канале ведомства.
На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление внутри деревянного дома. В ликвидации участвовали три единицы техники и шесть сотрудников. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее URA.RU сообщало, об эвакуации торгового центра «Сити Молл». Ее провели из-за пожара. В одной из урн ТЦ загорелся мусор.
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