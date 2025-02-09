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В Тюменском селе человек погиб при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар вспыхнул в деревянном доме села Омутинское
Пожар вспыхнул в деревянном доме села Омутинское Фото:

В Тюменском селе Омутинское в пожаре погиб человек. Огонь вспыхнул в доме по улице Заречная, сообщили в МЧС Тюменской области. 

«На пожаре в селе Омутинском погиб человек. Девятого февраля в десятом часу вечера поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Омутинский район, село Омутинское, ул. Заречная», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление внутри деревянного дома. В ликвидации участвовали три единицы техники и шесть сотрудников. Причины произошедшего устанавливаются. 

Ранее URA.RU сообщало, об эвакуации торгового центра «Сити Молл». Ее провели из-за пожара. В одной из урн ТЦ загорелся мусор.

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В Тюменском селе Омутинское в пожаре погиб человек. Огонь вспыхнул в доме по улице Заречная, сообщили в МЧС Тюменской области.  «На пожаре в селе Омутинском погиб человек. Девятого февраля в десятом часу вечера поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Омутинский район, село Омутинское, ул. Заречная», — рассказали в telegram-канале ведомства.  На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление внутри деревянного дома. В ликвидации участвовали три единицы техники и шесть сотрудников. Причины произошедшего устанавливаются.  Ранее URA.RU сообщало, об эвакуации торгового центра «Сити Молл». Ее провели из-за пожара. В одной из урн ТЦ загорелся мусор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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