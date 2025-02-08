08 февраля 2025
07 февраля 2025

Тюменские власти назвали причину эвакуации ТЦ

ТЦ Тюмени был эвакуирован из-за горящей урны
© Служба новостей «URA.RU»
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В ТЦ загорелась урна
В ТЦ загорелась урна Фото:

Эвакуация торгового центра «Сити Молл» в Тюмени произошла из-за загоревшейся урны. Об этом власти региона со ссылкой на Управление МЧС Тюменской области сообщили в соцсети.

«В ТРЦ „Сити Молл“ в Тюмени ликвидирован пожар на площади один квадратный метр. Около 18 часов 9 февраля поступило сообщение о пожаре — горела урна с мусором в торговом центре», — сообщает инфоцентр региона в telegram-канале.

Уточняется, что пожар был потушен до прибытия сотрудников МЧС. На место вызова привлекались 11 единиц техники и 29 человек личного состава.

Сообщение об эвакуации ТЦ в Тюмени появилось в местных пабликах вечером 9 февраля. Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация.

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Эвакуация торгового центра «Сити Молл» в Тюмени произошла из-за загоревшейся урны. Об этом власти региона со ссылкой на Управление МЧС Тюменской области сообщили в соцсети. «В ТРЦ „Сити Молл“ в Тюмени ликвидирован пожар на площади один квадратный метр. Около 18 часов 9 февраля поступило сообщение о пожаре — горела урна с мусором в торговом центре», — сообщает инфоцентр региона в telegram-канале. Уточняется, что пожар был потушен до прибытия сотрудников МЧС. На место вызова привлекались 11 единиц техники и 29 человек личного состава. Сообщение об эвакуации ТЦ в Тюмени появилось в местных пабликах вечером 9 февраля. Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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