Тюменские власти назвали причину эвакуации ТЦ

Эвакуация торгового центра «Сити Молл» в Тюмени произошла из-за загоревшейся урны. Об этом власти региона со ссылкой на Управление МЧС Тюменской области сообщили в соцсети.
«В ТРЦ „Сити Молл“ в Тюмени ликвидирован пожар на площади один квадратный метр. Около 18 часов 9 февраля поступило сообщение о пожаре — горела урна с мусором в торговом центре», — сообщает инфоцентр региона в telegram-канале.
Уточняется, что пожар был потушен до прибытия сотрудников МЧС. На место вызова привлекались 11 единиц техники и 29 человек личного состава.
Сообщение об эвакуации ТЦ в Тюмени появилось в местных пабликах вечером 9 февраля. Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация.
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