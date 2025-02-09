09 февраля 2025
08 февраля 2025

В Перми следователи рассказали подробности убийства в общежитии

В Перми мужчину задержали по подозрению в убийстве подруги
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого ждет суд
Подозреваемого ждет суд Фото:

В Следственном комитете подтвердили информацию об убийстве молодой женщины в одном из общежитий Индустриального района Перми. Информация о преступлении ранее начала распространяться в telegram-каналах. В СК сообщили, что по подозрению в убийстве 23-летней знакомой задержан мужчина такого же возраста.

«Предварительно установлено, что в утреннее время 9 февраля подозреваемый, находясь в одном из общежитий, расположенном на территории Индустриального района города Перми, в ходе ссоры нанес своей 23-летней знакомой удар ножом в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — говорится в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю.

Следователи готовятся предъявить мужчине обвинение. В скором времени суд решит вопрос об избрании меры пресечения.

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В Следственном комитете подтвердили информацию об убийстве молодой женщины в одном из общежитий Индустриального района Перми. Информация о преступлении ранее начала распространяться в telegram-каналах. В СК сообщили, что по подозрению в убийстве 23-летней знакомой задержан мужчина такого же возраста. «Предварительно установлено, что в утреннее время 9 февраля подозреваемый, находясь в одном из общежитий, расположенном на территории Индустриального района города Перми, в ходе ссоры нанес своей 23-летней знакомой удар ножом в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — говорится в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. Следователи готовятся предъявить мужчине обвинение. В скором времени суд решит вопрос об избрании меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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