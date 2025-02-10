Посол РФ: Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве

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Си Цзиньпин пригласил Путина на сентябрьские торжества в Китай, заявил Моргулов
Си Цзиньпин пригласил Путина на сентябрьские торжества в Китай, заявил Моргулов Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение участвовать в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве. Об этом рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

«Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — заявил Моргулов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что председатель КНР, в свою очередь, пригласил президента России Владимира Путина на торжества, запланированные в начале сентября в Китае.

Во время прямой линии в 2024 году Владимир Путин ответил на вопрос о приглашении союзников по антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы. Он заявил, что Россия ждет всех на праздничные мероприятия. В январе стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует приезд в Москву с крупной делегацией для участия в торжествах и в параде Победы 9 мая, передает «Ридус».

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Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение участвовать в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве. Об этом рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов. «Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — заявил Моргулов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что председатель КНР, в свою очередь, пригласил президента России Владимира Путина на торжества, запланированные в начале сентября в Китае. Во время прямой линии в 2024 году Владимир Путин ответил на вопрос о приглашении союзников по антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы. Он заявил, что Россия ждет всех на праздничные мероприятия. В январе стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует приезд в Москву с крупной делегацией для участия в торжествах и в параде Победы 9 мая, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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