Путин ответил URA.RU, ждут ли США и Британию 9 мая

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента URA.RU о планах России пригласить союзников по антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года. Он заявил, что Россия с радостью ждет всех, кто приедет в этот важный день. МИД занимается организацией.
«Мы будем рады видеть всех, кто приедет в эту знаменательную дату. Этим занимается МИД, но моя позиция — мы будем рады видеть всех участников», — заявил Путин. Он добавил, что Россия никогда не забудет жертвы, принесенные ради победы.
Глава государства подчеркнул, что в РФ рады всем участникам, включая представителей антигитлеровской коалиции — США, Британии и других стран. Хотя их потери несопоставимы с российскими, Москва не забывает об их вкладе, заключил президент.
Россия, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с радостью приглашает иностранных лидеров на празднование 80-летия Победы, и Москва с нетерпением ожидает всех почетных гостей. Песков сообщил, что список приглашенных будет обнародован ближе к дате празднования.
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