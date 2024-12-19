Путин ответил URA.RU, ждут ли США и Британию 9 мая

Путин: РФ ждет союзников по антигитлеровской коалиции на 80-летие Победы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия ждет всех, заявил Путин
Россия ждет всех, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента URA.RU о планах России пригласить союзников по антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года. Он заявил, что Россия с радостью ждет всех, кто приедет в этот важный день. МИД занимается организацией.

«Мы будем рады видеть всех, кто приедет в эту знаменательную дату. Этим занимается МИД, но моя позиция — мы будем рады видеть всех участников», — заявил Путин. Он добавил, что Россия никогда не забудет жертвы, принесенные ради победы.

Глава государства подчеркнул, что в РФ рады всем участникам, включая представителей антигитлеровской коалиции — США, Британии и других стран. Хотя их потери несопоставимы с российскими, Москва не забывает об их вкладе, заключил президент.

Россия, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с радостью приглашает иностранных лидеров на празднование 80-летия Победы, и Москва с нетерпением ожидает всех почетных гостей. Песков сообщил, что список приглашенных будет обнародован ближе к дате празднования.

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В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента URA.RU о планах России пригласить союзников по антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года. Он заявил, что Россия с радостью ждет всех, кто приедет в этот важный день. МИД занимается организацией. «Мы будем рады видеть всех, кто приедет в эту знаменательную дату. Этим занимается МИД, но моя позиция — мы будем рады видеть всех участников», — заявил Путин. Он добавил, что Россия никогда не забудет жертвы, принесенные ради победы. Глава государства подчеркнул, что в РФ рады всем участникам, включая представителей антигитлеровской коалиции — США, Британии и других стран. Хотя их потери несопоставимы с российскими, Москва не забывает об их вкладе, заключил президент. Россия, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с радостью приглашает иностранных лидеров на празднование 80-летия Победы, и Москва с нетерпением ожидает всех почетных гостей. Песков сообщил, что список приглашенных будет обнародован ближе к дате празднования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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