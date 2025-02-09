09 февраля 2025
08 февраля 2025

Зарплаты продавцов рекордно выросли в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты продавцов-консультантов выросли на 24% за год
Зарплаты продавцов-консультантов выросли на 24% за год Фото:

В Свердловской области зарплаты в сфере ритейла рекордно выросли за год. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску работы «Зарплата.ру». 

«За год в ритейле произошел рекордный рост заработных плат. По наиболее востребованным вакансиям продавцов-консультантов рост медианной зарплаты в Свердловской области за год составил 24% (47 тысяч рублей)», — говорится в исследовании. Также заметный прирост в зарплате произошел для директоров магазинов (+16% — 77,5 тысяч рублей). 

Кассиры-операционисты могли рассчитывать на заработную плату в 47,5 тысяч рублей в среднем (+12%), а товароведы — на 58,7 тысяч рублей (+11%). В аналитике отмечается, что сфера ритейла не осталась в стороне и включилась в зарплатную гонку, так как на рынке труда сохраняется нехватка персонала и отрасли вынуждены бороться за сотрудников.

Судя по сайту HeadHunter, некоторые магазины в Екатеринбурге готовы платить продавцам-консультантам до 300 тысяч рублей. Такую сумму можно получать при высоком проценте продаж. В других случаях зарплаты ниже, например, в магазине «Пятерочка» продавцу готовы платить от 38200 до 55000 рублей. 

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В Свердловской области зарплаты в сфере ритейла рекордно выросли за год. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску работы «Зарплата.ру».  «За год в ритейле произошел рекордный рост заработных плат. По наиболее востребованным вакансиям продавцов-консультантов рост медианной зарплаты в Свердловской области за год составил 24% (47 тысяч рублей)», — говорится в исследовании. Также заметный прирост в зарплате произошел для директоров магазинов (+16% — 77,5 тысяч рублей).  Кассиры-операционисты могли рассчитывать на заработную плату в 47,5 тысяч рублей в среднем (+12%), а товароведы — на 58,7 тысяч рублей (+11%). В аналитике отмечается, что сфера ритейла не осталась в стороне и включилась в зарплатную гонку, так как на рынке труда сохраняется нехватка персонала и отрасли вынуждены бороться за сотрудников. Судя по сайту HeadHunter, некоторые магазины в Екатеринбурге готовы платить продавцам-консультантам до 300 тысяч рублей. Такую сумму можно получать при высоком проценте продаж. В других случаях зарплаты ниже, например, в магазине «Пятерочка» продавцу готовы платить от 38200 до 55000 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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