Зарплаты продавцов рекордно выросли в Свердловской области

В Свердловской области зарплаты в сфере ритейла рекордно выросли за год. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску работы «Зарплата.ру».
«За год в ритейле произошел рекордный рост заработных плат. По наиболее востребованным вакансиям продавцов-консультантов рост медианной зарплаты в Свердловской области за год составил 24% (47 тысяч рублей)», — говорится в исследовании. Также заметный прирост в зарплате произошел для директоров магазинов (+16% — 77,5 тысяч рублей).
Кассиры-операционисты могли рассчитывать на заработную плату в 47,5 тысяч рублей в среднем (+12%), а товароведы — на 58,7 тысяч рублей (+11%). В аналитике отмечается, что сфера ритейла не осталась в стороне и включилась в зарплатную гонку, так как на рынке труда сохраняется нехватка персонала и отрасли вынуждены бороться за сотрудников.
Судя по сайту HeadHunter, некоторые магазины в Екатеринбурге готовы платить продавцам-консультантам до 300 тысяч рублей. Такую сумму можно получать при высоком проценте продаж. В других случаях зарплаты ниже, например, в магазине «Пятерочка» продавцу готовы платить от 38200 до 55000 рублей.
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