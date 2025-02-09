Мэрия Перми нашла нового главу департамента благоустройства

В Перми к работе приступил новый начальник департамента дорог и благоустройства администрации города. Им стал Евгений Радостев, говорится на сайте мэрии.
«Начальником городского департамента дорог и благоустройства назначен Евгений Радостев. К своим обязанностям он приступил 10 февраля», — говорится в сообщении.
Радостев окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы». Работал в департаменте финансов администрации Перми. С 2021 по 2023 год был заместителем начальника департамента дорог и благоустройства. До последнего времени работал главным инженером в МКУ «Содержание объектов благоустройства».
Как ранее рассказывало URA.RU, бывший глава департамента благоустройства Дмитрий Мясоедов перешел на работу в Пермский муниципальный округ. Там он занял должность заместителя главы округа.
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