09 февраля 2025
08 февраля 2025

Мэрия Перми нашла нового главу департамента благоустройства

Евгений Радостев возглавил департамент дорог и благоустройства мэрии Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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За уборку пермских улиц отвечает новый человек
За уборку пермских улиц отвечает новый человек Фото:

В Перми к работе приступил новый начальник департамента дорог и благоустройства администрации города. Им стал Евгений Радостев, говорится на сайте мэрии.

«Начальником городского департамента дорог и благоустройства назначен Евгений Радостев. К своим обязанностям он приступил 10 февраля», — говорится в сообщении.

Радостев окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы». Работал в департаменте финансов администрации Перми. С 2021 по 2023 год был заместителем начальника департамента дорог и благоустройства. До последнего времени работал главным инженером в МКУ «Содержание объектов благоустройства».

Как ранее рассказывало URA.RU, бывший глава департамента благоустройства Дмитрий Мясоедов перешел на работу в Пермский муниципальный округ. Там он занял должность заместителя главы округа. 

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В Перми к работе приступил новый начальник департамента дорог и благоустройства администрации города. Им стал Евгений Радостев, говорится на сайте мэрии. «Начальником городского департамента дорог и благоустройства назначен Евгений Радостев. К своим обязанностям он приступил 10 февраля», — говорится в сообщении. Радостев окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы». Работал в департаменте финансов администрации Перми. С 2021 по 2023 год был заместителем начальника департамента дорог и благоустройства. До последнего времени работал главным инженером в МКУ «Содержание объектов благоустройства». Как ранее рассказывало URA.RU, бывший глава департамента благоустройства Дмитрий Мясоедов перешел на работу в Пермский муниципальный округ. Там он занял должность заместителя главы округа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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