09 февраля 2025
08 февраля 2025

В Екатеринбурге откроют генконсульство Индии

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Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, индия, флаг индии
Представители МИД РФ ждут распоряжения правительства об открытии генконсульства Индии Фото:

Генеральное консульство Индии откроют в Екатеринбурге. На данный момент представители МИД России ждут распоряжения правительства по его созданию, рассказал Александр Харлов, представляющий ведомство в уральской столице.

«В 2024 году руководством Индии принято решение об открытии генерального консульства в Екатеринбурге. В настоящий момент мы ожидаем распоряжения правительства РФ для того, чтобы приступить к работе по его созданию и созданию условий для работы генконсульства», — сказал Харлов в ходе пресс-конференции ТАСС.

Ранее о планах открытия консульства в Екатеринбурге заявлял премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что еще одно дипломатическое представительство начнет работу в Казани.

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Генеральное консульство Индии откроют в Екатеринбурге. На данный момент представители МИД России ждут распоряжения правительства по его созданию, рассказал Александр Харлов, представляющий ведомство в уральской столице. «В 2024 году руководством Индии принято решение об открытии генерального консульства в Екатеринбурге. В настоящий момент мы ожидаем распоряжения правительства РФ для того, чтобы приступить к работе по его созданию и созданию условий для работы генконсульства», — сказал Харлов в ходе пресс-конференции ТАСС. Ранее о планах открытия консульства в Екатеринбурге заявлял премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что еще одно дипломатическое представительство начнет работу в Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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