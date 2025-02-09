В Екатеринбурге откроют генконсульство Индии

Генеральное консульство Индии откроют в Екатеринбурге. На данный момент представители МИД России ждут распоряжения правительства по его созданию, рассказал Александр Харлов, представляющий ведомство в уральской столице.
«В 2024 году руководством Индии принято решение об открытии генерального консульства в Екатеринбурге. В настоящий момент мы ожидаем распоряжения правительства РФ для того, чтобы приступить к работе по его созданию и созданию условий для работы генконсульства», — сказал Харлов в ходе пресс-конференции ТАСС.
Ранее о планах открытия консульства в Екатеринбурге заявлял премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что еще одно дипломатическое представительство начнет работу в Казани.
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