09 февраля 2025
08 февраля 2025

Глава Госавтоинспекции Сургута ушел в отставку после конфликта с руководством

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Левин ушел в отпуск с последующим увольнением
Олег Левин ушел в отпуск с последующим увольнением Фото:

Глава Госавтоинспекции Сургута (ХМАО) Олег Левин ушел в отпуск с последующим увольнением. По словам инсайдера URA.RU, причиной отставки стал конфликт с новым руководителем городской полиции Александром Панченко.

«Левин уходит в отставку. Кто займет его место пока не известно», — рассказал агентству источник. Глава Госавтоинспекции ушел в отпуск с последующим увольнением.

Как рассказал URA.RU другой инсайдер, причиной отставки Левина стал конфликт с новым руководителем полиции Сургута Александром Панченко. «Говорят, Левин написал заявление, когда вышел от Панченко. Новый начальник главка начал ворошить застоявшееся болото. Не думаю, что место будет пустовать долго — на пост начальника ГАИ самого крупного города ХМАО уже выстроилась очередь из претендентов», — отмечает инсайдер.

Олег Левин возглавил ГАИ Сургута в 2019 году. Карьеру он начинал на должности милиционера-водителя тылового обеспечения МВД Пыть-Яха. Затем работал инспектором ДПС, и до 2019 года занимал различные должности в ведомстве. Имеет награды «За отличие в службе» II и III степени.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. 

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Глава Госавтоинспекции Сургута (ХМАО) Олег Левин ушел в отпуск с последующим увольнением. По словам инсайдера URA.RU, причиной отставки стал конфликт с новым руководителем городской полиции Александром Панченко. «Левин уходит в отставку. Кто займет его место пока не известно», — рассказал агентству источник. Глава Госавтоинспекции ушел в отпуск с последующим увольнением. Как рассказал URA.RU другой инсайдер, причиной отставки Левина стал конфликт с новым руководителем полиции Сургута Александром Панченко. «Говорят, Левин написал заявление, когда вышел от Панченко. Новый начальник главка начал ворошить застоявшееся болото. Не думаю, что место будет пустовать долго — на пост начальника ГАИ самого крупного города ХМАО уже выстроилась очередь из претендентов», — отмечает инсайдер. Олег Левин возглавил ГАИ Сургута в 2019 году. Карьеру он начинал на должности милиционера-водителя тылового обеспечения МВД Пыть-Яха. Затем работал инспектором ДПС, и до 2019 года занимал различные должности в ведомстве. Имеет награды «За отличие в службе» II и III степени. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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