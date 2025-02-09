Глава Госавтоинспекции Сургута ушел в отставку после конфликта с руководством

Глава Госавтоинспекции Сургута (ХМАО) Олег Левин ушел в отпуск с последующим увольнением. По словам инсайдера URA.RU, причиной отставки стал конфликт с новым руководителем городской полиции Александром Панченко.
«Левин уходит в отставку. Кто займет его место пока не известно», — рассказал агентству источник. Глава Госавтоинспекции ушел в отпуск с последующим увольнением.
Как рассказал URA.RU другой инсайдер, причиной отставки Левина стал конфликт с новым руководителем полиции Сургута Александром Панченко. «Говорят, Левин написал заявление, когда вышел от Панченко. Новый начальник главка начал ворошить застоявшееся болото. Не думаю, что место будет пустовать долго — на пост начальника ГАИ самого крупного города ХМАО уже выстроилась очередь из претендентов», — отмечает инсайдер.
Олег Левин возглавил ГАИ Сургута в 2019 году. Карьеру он начинал на должности милиционера-водителя тылового обеспечения МВД Пыть-Яха. Затем работал инспектором ДПС, и до 2019 года занимал различные должности в ведомстве. Имеет награды «За отличие в службе» II и III степени.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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