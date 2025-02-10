Комментатор Скворцов получил тяжелую травму, когда заступился за товарища

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Скворцов был избит компанией из семи человек, пишет Life
Скворцов был избит компанией из семи человек, пишет Life Фото:

Комментатор Роман Скворцов получил тяжелую травму в Новосибирске, когда заступился за знакомого и подвергся нападению группы из семи человек. Сейчас он находится в больнице.

«Прямо возле входа Скворцов заступился за одного из своих знакомых, который повздорил с компанией из семи отдыхавших. В итоге комментатора избили», — сообщает Life. Там добавили, что Скворцова доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось, но он находится в реанимации и не помнит произошедшего.

На момент инцидента он был в городе для комментирования Матча звезд Континентальной хоккейной лиги. Сейчас врачи стабилизировали его состояние, но сам Скворцов не помнит, как получил травму.

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Комментатор Роман Скворцов получил тяжелую травму в Новосибирске, когда заступился за знакомого и подвергся нападению группы из семи человек. Сейчас он находится в больнице. «Прямо возле входа Скворцов заступился за одного из своих знакомых, который повздорил с компанией из семи отдыхавших. В итоге комментатора избили», — сообщает Life. Там добавили, что Скворцова доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось, но он находится в реанимации и не помнит произошедшего. На момент инцидента он был в городе для комментирования Матча звезд Континентальной хоккейной лиги. Сейчас врачи стабилизировали его состояние, но сам Скворцов не помнит, как получил травму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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