Комментатор Скворцов получил тяжелую травму, когда заступился за товарища

Комментатор Роман Скворцов получил тяжелую травму в Новосибирске, когда заступился за знакомого и подвергся нападению группы из семи человек. Сейчас он находится в больнице.
«Прямо возле входа Скворцов заступился за одного из своих знакомых, который повздорил с компанией из семи отдыхавших. В итоге комментатора избили», — сообщает Life. Там добавили, что Скворцова доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось, но он находится в реанимации и не помнит произошедшего.
На момент инцидента он был в городе для комментирования Матча звезд Континентальной хоккейной лиги. Сейчас врачи стабилизировали его состояние, но сам Скворцов не помнит, как получил травму.
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